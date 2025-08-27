Ignacio Ambriz le habría dado la espalda a la Liga MX por la MLS

La Major League Soccer es un fútbol que sigue en ascenso. El balompié estadounidense ha convencido a grandes futbolistas y entrenadores de su buen nivel. De hecho, Ignacio Ambriz habría rechazado un puesto en México por incursionar en el balompié estadounidense.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV.

Según informaciones expuestas por el diario Récord, Ignacio Ambriz era la primera opción del Club Puebla. Pero “Nacho” le dio la espalda a esta posibilidad por un proyecto, aparentemente más atractivo, del fútbol de Estados Unidos.

“Tras cepillar a Guede, Puebla buscó a Nacho Ambriz como primera opción, pero el técnico les dio las gracias porque tiene en puerta un tremendo proyecto: está por cerrar su llegada a la MLS con un equipo competitivo, que se conocerá pronto”, explican desde el diario mexicano.

"ME SIENTO PREPARADO PARA TOMAR CUALQUIER RETO" 🔥#FOXGolMexico | Ignacio Ambriz revela que está más que preparado no solo para tomar cargos de D.T.



"Estoy abierto a todo, no le tengo temor a nada" pic.twitter.com/GdUvlNuqr7 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 1, 2025

Bajo estas circunstancias, “La Franja” habría tomado la decisión de recurrir a Hernán Cristante. El argentino si tomó el llamado y se convirtió en el nuevo entrenador del Puebla después de sus pasos por Coras Tepic, Querétaro, Juárez y Toluca.

“Nacho” sale del confort

En el caso de concretarse el inicio del proyecto de Ignacio Ambriz en Estados Unidos, “Nacho” estaría experimentado su segundo proceso fuera del territorio mexicano.

La única vez que Ignacio Ambriz asumió el cargo de primer entrenador, fuera de México, fue en 2021. En aquel año, “Nacho” estuvo en el banquillo del SD Huesca en la segunda división de España. El azteca solo dirigió 12 partidos en los que dejó un balance de 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas.

"NO CONOCIA LA SEGUNDA DIVISIÓN DE ESPAÑA. (LA MANERA DE JUEGO) TE HACE DUDAR. NO ME ARREPIENTO DE IR A HUESCA, QUERÍA SALIR" 🗣️



❗️EXCLUSIVA con Ignacio Ambriz en #ClaroSportsEnW

📻96.9FM y 730AM

📺336 Dish

💻 https://t.co/joez5yfRzM pic.twitter.com/T1ydcDq7lE — Claro Sports (@ClaroSports) February 20, 2025

Ignacio Ambriz ha hecho su prestigio en México. En la Liga MX, “Nacho” ha dirigido al Club Puebla, San Luis, Chivas de Guadalajara, Querétaro, América, Necaxa, León, Toluca y Santos Laguna.

Sigue leyendo:

– Liga MX vs. MLS: Efraín Juárez analizó cuál fútbol es mejor

– El “sueño” europeo dejó a Ignacio Ambriz en caída libre

– Triunfar en la Liga MX no es suficiente para llegar a Europa, según Ignacio Ambriz

– Rayados de Monterrey busca un fichaje colombiano para romper el mercado