Triunfar en la Liga MX no es suficiente para llegar a Europa, según Ignacio Ambriz

Ignacio Ambriz es un entrenador respetado dentro del fútbol mexicano. A pesar de que sus últimos antecedentes no han sido buenos, “Nacho” es uno de los pocos entrenadores aztecas que pueden tener la oportunidad de dirigir en la Liga MX. Pero el “sueño europeo” es casi imposible para un estratega mexicano.

El exentrenador del León considera que triunfar en la Liga MX no es suficiente para que un equipo europeo se interese por un entrenador de estas latitudes. Esta opinión se complementa con la de Julio Maldonado. Este reconocido periodista reconoció que en España no conocen del fútbol mexicano.

“Yo digo que no, como mexicano. (Solo Javier Aguirre) y nadie más, Hugo en un tiempo, pero nada más. No hay. No nos conocen, a mí realmente cuando llego es cierto que al haber durado con Javier muchos años trabajando en Europa un poco se abre la puerta”, dijo Ambriz en una entrevista con David Faitelson.

A pesar de que Ignacio Ambriz reconoció que la Liga MX no es seguida en el Viejo Continente, “Nacho” tuvo la suerte de que el Huesca se interesara en ver a su Club León que compitió en México. Pero esto bajo la base de que era un estratega conocido por su estadía en el Atlético Madrid como asistente técnico.

“También lo hecho de lo que hice en León, ese futbol bonito, vistoso. Me acuerdo que quien me contrató (en España) me dijo, ‘es que yo vi a tu León y me encantaba’”, agregó.

Su fracaso en España

En julio de 2021, Ignacio Ambriz asumió el banquillo del Huesca, club de la segunda división de España. En este equipo, “Nacho” solo pudo dirigir 12 partidos. El mexicano dejó un balance de 4 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Ambriz explicó cuáles pudieron haber sido las razones que condenaron su paso en el fútbol español.

“No conocía bien el entorno, una liga muy larga de 42 jornadas, no es lo mismo en primera división, la verdad, hoy por hoy siento que la liga de segunda división de España está catalogada como entre las cuatro primeras, es una intensidad impresionante”, explicó.

