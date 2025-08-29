Las Chivas de Guadalajara están cerca de ser campeonas, según Alan Mozo

Las Chivas de Guadalajara han tenido un comienzo lento en el Apertura 2025. El Rebaño Sagrado está en el fondo de la tabla. Sin embargo, Alan Mozo considera que el club va por buen camino. El defensor mexicano se aventuró a pensar que las Chivas pueden terminar con el título en sus manos.

Luego de las 6 primeras jornadas de este torneo, las Chivas de Guadalajara ocupan el puesto 16 de la clasificación general. En caso de ser un torneo con descensos, el Rebaño Sagrado tendría que mejorar sus resultados para evitar perder la categoría. Pero lejos de ese pensamiento, Alan Mozo cree lo contrario: las Chivas están cerca del título.

“He peleado toda mi vida para estar aquí y voy a seguir peleando para mantenerme aquí o lo que me depara el destino, pero cada vez que yo tenga la oportunidad de vestir esta playera, lo voy a dar todo. Me encantaría ser campeón, la verdad; a lo mejor no me creerán, pero la verdad es que estamos cerca, estamos en el camino”, dijo el defensor mexicano.

En cinco partidos el Rebaño Sagrado tiene un balance de tres derrotas, un empate y una victoria. El conjunto de Gabriel Milito ha recibido diez goles y solo ha marcado ocho tantos. Alan Mozo reconoce estar afectado por ver a las Chivas en los últimos puestos.

“La verdad, no quiero ver jamás este escudo; último esté aquí o no esté aquí. Jamás Chivas debe estar en los últimos lugares; desafortunadamente nos encontramos ahora, y estamos trabajando desde lo mental, vemos videos de lo que nos hace falta”, agregó.

Gabriel Milito solo tiene dos victorias desde que llegó al Rebaño Sagrado. El estratega argentino solo pudo vencer 4-3 al atlético San Luis en la tercera jornada de la Liga MX y 1-2 a Cincinnati por la Leagues Cup 2025. Alan Mozo le respaldó a su entrenador al reconocer que los jugadores tienen una cuota de responsabilidad en el mal andar del club.

“Muchos de nosotros hemos tenido desatenciones que podemos evitar. Y justo son los detalles que nos han perjudicado al momento de enfrentar un partido. No nos sentimos ni perseguidos ni perjudicados; al contrario, nos sentimos responsables de seguir mejorando”, concluyó.

Chivas contra un invicto

El Rebaño Sagrado tiene una nueva oportunidad para enderezar su camino en el fútbol mexicano. El conjunto azteca recibirá a Cruz Azul este sábado 30 de agosto en el Estadio Akrom. “La Máquina” será un complejo rival, pues es uno de los dos equipos que se mantiene invicto en el Apertura 2025.

