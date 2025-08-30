Messi y una nueva final, ¿cuál es el registro del argentino?

Lionel Messi jugará una nueva final en su carrera. El Inter Miami venció 3-1 a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup. El futbolista argentino jugará una nueva final en el Lumen Fied el 31 de agosto ante Seattle Sounders. Messi buscará seguir incrementando su leyenda.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha disputado 33 finales a nivel clubes. El capitán de la Albiceleste acumula partidos decisivos en sus etapas con el FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Inter Miami.

Durante su etapa con el FC Barcelona (2005-2021), Lionel Messi disputó 29 finales. El histórico futbolista argentino jugo duelos definitorios por la UEFA Champions League, Copa del Rey, Supercopa de España, Mundial de Clubes, Supercopa de Europa y Supercopa de Cataluña. En todos esos duelos Messi aportó 23 goles y 10 asistencias. con el FC Barcelona, Messi ganó 23 finales de las 29 en las que participó (79.3%).

Con el Paris Saint-Germain, Lionel Messi jugó dos finales más. El futbolista sudamericano marcó un gol en la Supercopa de Francia y estuvo presente en la final de la Copa de Francia (ambas en 2022). El conjunto parisino ganó las dos finales que disputó ese año.

En su nueva etapa con el Inter Miami, Lionel Messi jugará su tercera final. El capitán de la Albiceleste ya fue partícipe de la final de la Leagues Cup de 2023 (marcó un gol), y en el duelo decisivo por la US Open Cup. El inter Miami solo pudo ganar la Leagues Cup.

En términos generales Lionel Messi ha marcado en 18 de las 33 finales en las que participó (a nivel clubes). El histórico atacante sudamericano levantó el trofeo en 26 finales (78.8% de efectividad).

