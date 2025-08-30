Real Oviedo suma primera victoria en La Liga en 24 años

El Real Oviedo consiguió su primera victoria en La Liga tras 24 años tras ganar 1-0 a la Real Sociedad.

El héroe fue Leander Dendoncker, cuyo gol en la primera parte desató la euforia en la capital asturiana.

El técnico Veljko Paunovic sorprendió de inicio al modificar el esquema, apostando por su habitual 4-3-3 y dejando en el banquillo a Salomón Rondón para darle la titularidad a Fede Viñas en la delantera.

Al frente, la Real Sociedad de Sergio Francisco introdujo hasta cuatro cambios, buscando frescura en el equipo, aunque con poco éxito.

El gol que cambió la historia para el Real Oviedo

Una pérdida en la salida de balón de Aihen Muñoz abrió la puerta al contragolpe carbayón. Hassan aceleró por la banda, dejó atrás a su marcador y sirvió un balón medido que Dendoncker transformó con un zurdazo imparable para el 1-0 en el minuto 34. El estadio estalló.

Ese tanto no solo adelantó al Oviedo, también reforzó la confianza del equipo, que a partir de ahí jugó con mayor solidez y personalidad.

En la segunda mitad, el Real Oviedo dio un paso al frente y encontró en Hassan a su hombre más desequilibrante. El joven atacante estuvo cerca de firmar el segundo gol con un disparo que se estrelló en el palo.

Por su parte, la Real Sociedad se volcó al ataque, acumuló saques de esquina y obligó a Escandell a intervenir en un cabezazo de Oyarzabal que llevaba marchamo de gol.

Sin embargo, las variantes ofensivas de los donostiarras (Brais Méndez, Karrikaburu, Guedes o Barrene) nunca encontraron el camino.

En los últimos minutos, el Tartiere se convirtió en una caldera, empujando a su equipo hasta el pitazo final. Un tiro de Turrientes a las manos del portero fue la última amenaza antes de que estallara la celebración.

El 1-0 significa mucho más que tres puntos: representa la recompensa después de dos derrotas consecutivas. Tras 24 años, el Real Oviedo vuelve a saborear una victoria en la Primera División de España y lo hace frente a un rival europeo como la Real Sociedad.

Con esta victoria, los carbayones se estrenan en La Liga y dejan atrás su goleada contra el Real Madrid en la pasada fecha.

