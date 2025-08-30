El Chelsea contrató al argentino Alejandro Garnacho por más de $50 millones de dólares

El Chelsea confirmó este sábado la incorporación de Alejandro Garnacho, quien llega procedente del Manchester United en una operación cercana a las 40 millones de libras esterlinas (unos 54 millones de dólares). El atacante argentino, de 21 años, rubricó un contrato de siete temporadas que lo vincula al club londinense hasta 2032.

El futbolista estuvo presente en Stamford Bridge para presenciar la victoria 2-0 ante el Fulham, donde su compatriota Enzo Fernández se destacó con un gol y una asistencia. Horas más tarde, los ‘Blues’ hicieron oficial el fichaje, considerado uno de los más relevantes del mercado por la magnitud del traspaso y la proyección del jugador.

Un movimiento histórico para United y un desafío para Garnacho

El Manchester United no dejó escapar la oportunidad de asegurar beneficios a futuro. El club se reservó un 10 % de una eventual venta posterior, además de obtener ingresos directos que fortalecen sus cuentas en el marco del fair play financiero. Con este traspaso, Garnacho se convierte en la cuarta venta más alta de la historia de los ‘Red Devils’, después de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. También es la transacción más grande que surge de su cantera.

Desde su llegada en 2020, procedente del Atlético de Madrid, el argentino disputó 144 partidos y marcó 26 goles con el United. Su despedida estuvo marcada por un cierre de temporada difícil bajo las órdenes de Ruben Amorim, con quien perdió protagonismo. De hecho, su último partido fue la final de la Liga Europa ante el Tottenham, en la que ingresó como suplente en la segunda mitad.

Ahora, el reto se traslada a Londres. Garnacho se unirá a un plantel con una amplia nómina de extremos, donde deberá competir con Pedro Neto, Jamie Gittens, Estevao, Raheem Sterling y Mykhailo Mudryk. La exigencia será alta, ya que Chelsea no solo disputará la Premier League, sino también la Liga de Campeones, con el título mundial de clubes aún fresco en sus vitrinas.

El propio Garnacho transmitió su entusiasmo al dar sus primeras palabras como jugador ‘blue’: “Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este gran club. Estoy deseando empezar. Vi el Mundial de Clubes y unirme a los campeones del mundo es especial: ¡somos el mejor equipo del mundo! Es increíble estar aquí y estoy muy feliz”, declaró a la página oficial del Chelsea.

Con su llegada, los londinenses suman talento joven y proyección, mientras que el United obtiene oxígeno financiero. El mercado inglés vuelve a demostrar que los traspasos de alto calibre no solo son apuestas deportivas, sino también estratégicas.



