Joven de 15 años sorprende en la Premier League y ya lo comparan con Messi

Theo Walcott, exdelantero del Arsenal y de la selección inglesa, alabó al joven de 15 años Max Dowman, quien debutó este fin de semana con los “Gunners” y dijo que es como Lionel Messi.

Dowman, nacido el 31 de diciembre de 2009, entrena con el primer equipo del Arsenal desde principios de año, pero debido a las restricciones de la Premier no podía debutar hasta esta temporada. En el caso de la Champions League, no podrá jugar hasta que cumpla los 16 años el próximo 31 de diciembre.

El atacante jugó sus primeros minutos en Premier el sábado en la victoria 5-0 contra el Leeds United, donde forzó el penalti de la quinta anotación.

“Es bueno conduciendo la pelota, es rápido con el balón. Es como Messi. Me acuerdo de cuando jugaba contra Messi y cuando no tenía la pelota no era tan rápido, pero cuando la tenía, pasaba por encima de la gente con facilidad. Dowman tiene eso, tiene esa capacidad para acelerar de la nada”, dijo Walcott en la cadena británica BBC.

“Tiene ese talento que no se puede enseñar, porque juega con esa libertad. Hablamos mucho de lo aburrido que se ha vuelto a veces el fútbol, pues él no es de esos futbolistas aburridos de ver. Es muy refrescante”, indicó el exdelantero, que también fue un talento precoz, el jugador más joven en debutar con la selección inglesa, con 17 años y 75 días, el 30 de mayo de 2006.

El debut de Dowman, a los 15 años y 234 días le convirtió en el segundo jugador más joven en la historia del Arsenal en debutar después de Ethan Nwaneri (15 años y 181 días).

