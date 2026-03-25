¿Por qué fracasó en Senado propuesta que Trump apoya para financiar el DHS mientras aumenta caos en aeropuertos?

El presidente Donald Trump apoyó una propuesta presupuestal en el Senado para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pero reduciendo fondos a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero algunos republicanos –suficientes para reducir aún más la mayoría– y los demócratas no apoyaron tal proyecto.

Los republicanos se reunieron con el presidente Trump, quien apoya un plan de recorte a ICE, pero eso no convence a toda la bancada, como lo expresó el senador Josh Hawley (Missouri).

“Soy escéptico respecto a votar para desfinanciar o recortar los fondos de ICE”, declaró Hawley, según un reporte de The Hill.

Los republicanos ahora exploran la idea de implementar un proceso de Reconciliación, para aprobar el presupuesto para el DHS y el proyecto de Ley SAVE America. Tal procedimiento permitiría a los republicanos avanzar con mayoría simple, así que no necesitarían a los demócratas, pero entre la misma bancada republicana hay excepticismo.

“La idea de que se les financie mediante un paquete de reconciliación es una quimera. No vamos a lograr un paquete de Reconciliación”, declaró el senador Rick Scott (Florida).

La falta de financiamiento en el DHS afecta a 22 agencias, incluida la Administración de Seguridad para el Transporte (TSA), lo cual ha generado caos en aeropuertos en todo el país, debido a la falta de personal.

Sin embargo, los demócratas han sugerido financiar agencias por separado, pero sus planes han sido rechazados por los republicanos, quienes tienen mayoría en ambas cámaras, pero siguen culpando a los demócratas de bloquear la financiación.

¿Qué quieren los demócratas?

El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer (Nueva York) criticó el plan de reducir fondos a ICE, pero sin atender el problema esencial: cambios en la forma en que se realizan operaciones migratorias.

“Schumer lo ha dejado claro a sus miembros y a los republicanos que simplemente eliminando la financiación de ERO (Enforcement and Removal Operations) de ICE sin otras reformas no es suficiente”, expuso un portavoz del senador Schumer.

ERO es la oficina de ICE que se encarga de las operaciones de inmigración y ha sido criticada porque sus agentes utilizan máscaras, no presentan órdenes judiciales en viviendas, han hecho detenciones violentas, entre otros aspectos.

En una conferencia de prensa, Schumer dejó claro que sus colegas de partido mantendrán su argumento de hacer cambios en operaciones migratorias.

“Los demócratas, y esto aplica a todos los demócratas en mi caucus, han sido consistentes desde el principio. Tenemos que reformar a ICE y detener la violencia. Necesitamos reformas”, dijo Schumer. “Todos mis colegas, absolutamente todos, creen que debemos estar unidos y que necesitamos reformas para ICE. Cada uno de ellos”.

Schumer abordó las ofertas alternativas para financiar parte del DHS, incluida la TSA.

Para los republicanos la falta de avance es culpa de los demócratas.

“Los senadores demócratas están prolongando deliberadamente el cierre del DHS, que ya lleva dos meses, lo que obliga a los agentes de la TSA y a los agentes federales a trabajar sin paga mientras siguen cobrando salarios pagados con los impuestos”, declaró el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Joe Gruters. “Los republicanos luchan por financiar a las fuerzas del orden y garantizar la seguridad de nuestra nación, mientras que los demócratas envalentonan a terroristas y regímenes hostiles”.

Los fracasos en el Senado

La vicepresidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, la demócrata Patty Murray (Washington), enlistó las nueve ocasiones en que se ha intentado aprobar el presupuesto del DHS.

Mientras los republicanos defienden el proyecto avalado en la Cámara de Representantes, los demócratas presionan por cambios en ICE.

“Los republicanos del Senado continúan bloqueando proyectos de ley para pagar a los agentes de la TSA y para financiar otras áreas importantes del DHS, como FEMA, CISA y la Guardia Costera”, expuso Murray.

Jueves 5 de marzo. Los republicanos rechazaron un proyecto propuesto por Murray para financiar todo el DHS, excepto ICE, CBP y la oficina del Secretario del DHS, mientras continúan las negociaciones sobre ICE y la Patrulla Fronteriza. El plan fue bloqueado por la senadora republicana Katie Britt (Alabama).

Miércoles 11 de marzo. La senadora Murray propuso para financiar todo el DHS, excepto ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la oficina del Secretario del DHS, mientras continúan las negociaciones, pero Britt volvió a bloquear el plan.

Jueves 12 de marzo. El Senado no avanzó con un proyecto presentado por la senadora demócrata Jacky Rosen (Nevada) para pagar a los empleados de la TSA mientras continúan las negociaciones. En esta ocasión el republicano Bernie Moreno (Ohio) bloqueó el proyecto.

Esa fecha también los republicanos rechazaron el plan del demócrata Andy Kim (Nueva Jersey) para financiar la Agencia Central de Seguridad Interna (CISA). Fue el republiano Roger Marshall (Kansas) el opositor.

Incluso hubo un plan del demócrata Chris Murphy (Connecticut) para garantizar el pago a los miembros de la Guardia Costera y ese plan fue rechazado por el republicano Eric Schmitt (Misuri).

Los demócratas Alex Padilla y Adam Schiff, ambos de California, sugirieron financiar a la FEMA, pero el republicano James Lankford (Oklahoma) lo bloqueó.

Miércoles 18 de marzo. El demócrata Raphael Warnock (Georgia) propuso pagar a los trabajadores de la TSA mientras continúan las negociaciones, pero Lankford bloqueó el plan.

Jueves 19 de marzo. La demócrata Elissa Slotkin (Michigan) propuso nuevamente pagar a los empleados de la TSA, pero el republicano Moreno la bloqueó. Ese mismo día se bloquearon otras propuestas sobre la financiación de prácticamente todo el DHS, excepto ICE y CBP.

Sábado 21 de marzo. Los republicanos votaron en contra de una legislación directa para pagar a los empleados de la TSA mientras continúan las negociaciones.

Lunes 23 de marzo. El mismo plan de pago para empleados de TSA fue bloqueado nuevamente, ahora por el republicano Roger Marshall (Kansas).

Martes 24 de marzo. Fracasó nuevamente el plan liderado por Schumer para pagar a los empleados de la TSA mientras continúan las negociaciones sobre ICE y CBP. Ningún republicano estuvo a favor.