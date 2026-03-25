Greg Bovino, exfuncionario de inmigración, despotricó en contra de la estrategia de la Casa Blanca

Greg Bovino, ex comandante general de la Patrulla Fronteriza, despotricó en contra de dos de personajes cercanos al presidente Donald Trump, esto después de encaminarse al retiro como empleado de la agencia federal.

Durante tres décadas, el californiano de 55 años ejerció una implacable lucha en contra de los extranjeros carentes de estatus radicados en Estados Unidos.

Sin embargo, en el esplendor de su carrera, la severidad de las prácticas empleadas para detener inmigrantes lo colocaron bajo la lupa de la lupa de los medios informativos y, como si fuera una partida de ajedrez, la Casa Blanca lo sacrificó como suele hacerse con los peones para proteger al Rey.

En el récord de servicios de Gregory Kent Bovino figura haber estado a cargo de supervisar el arresto de cientos de inmigrantes en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis. No obstante, en esta última las cosas se le salieron de control por completo y, durante un par de operativos, dos civiles perdieron la vida, situación que provocó una enorme indignación entre la ciudadanía.

En consecuencia, Bovino fue relevado de su puesto y en su lugar Donald Trump envió al zar fronterizo Tom Homan y a Rodney Scott, jefe de Aduanas y Protección Fronteriza.

Greg Bovino terminó siendo el personaje sacrificado por la Casa Blanca por el indebido manejo del tema migratorio. (Crédito: Erin Hooley / AP)

A pesar de su remoción, el ex comandante general de la Patrulla Fronteriza guardó silencio en espera de concretarse su jubilación, pero llegado el momento, durante una entrevista concedida a la cadena de noticiasNewsNation, señaló tanto a Homan como a Scott por quedarse callados ante la muerte de otro civil en Chicago a merced de un inmigrante al que se le permitió quedarse en territorio estadounidense pese haber ingresado sin documentos.

“La familia Gorman entierra a su hija esta semana, y el comisionado liberal Rodney Scott y el conciliador Tommy Homan no dicen ni hacen nada, que es precisamente como nos metimos en este lío”, expresó.

Asimismo, el controversial californiano reconoció que extrañará al personal a su cargo y también la sensación de continuar deteniendo inmigrantes para enviarlos de regreso a sus naciones de origen.

“Voy a extrañar muchísimo a esos agentes de la Patrulla Fronteriza. Son los mejores y los más valientes que conozco. Cualquier misión que se les asigne, donde sea, la cumplirán. Cuando el Equipo Verde no está presente, suceden cosas malas”, mencionó.

Sigue leyendo:

• Jefe de la Patrulla Fronteriza que lideró redadas migratorias se retira

• Jefe migratorio Greg Bovino dice que van 3,000 detenidos en ofensiva migratoria en Chicago

• ICE impulsa nuevo modelo de detención migratoria