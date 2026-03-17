Jefe de la Patrulla Fronteriza que lideró redadas migratorias se retira

El retiro de Gregory Bovino cierra un capítulo polémico en la política migratoria reciente de Estados Unidos. El veterano agente, identificado como una de las caras visibles de las redadas en grandes ciudades, dejará el servicio federal a finales de este mes, según informaron a NBC News fuentes cercanas a su decisión.

Durante años, Bovino encabezó el sector de El Centro, en la frontera entre California y México, pero su perfil cambió cuando fue enviado a distintas ciudades para coordinar operativos migratorios. Bajo su mando, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos participaron en detenciones que, para muchos, cruzaron la línea entre control migratorio y abuso de autoridad.

Los despliegues comenzaron en Los Ángeles y se extendieron a urbes como Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis. En varios de estos puntos, los operativos provocaron protestas. Videos difundidos en redes mostraban a agentes deteniendo personas en espacios cotidianos —incluso estacionamientos de tiendas— y cuestionándolas sobre su estatus migratorio, en ocasiones basándose en su acento.

La controversia escaló a inicios de este año, cuando Bovino fue apartado de su cargo tras una fuerte reacción política por su manejo de incidentes en Minneapolis, incluidos tiroteos que involucraron a ciudadanos estadounidenses. Sus declaraciones públicas, en particular una en la que sugirió sin pruebas que una de las víctimas planeaba atacar a agentes federales, intensificaron las críticas.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha confirmado oficialmente su jubilación, fuentes aseguran que el propio Bovino ya comunicó su decisión a su entorno. Su salida coincide con movimientos dentro del gabinete del presidente Donald Trump, en medio de tensiones por la estrategia migratoria y el costo político de las redadas.

Para defensores de derechos civiles, el retiro llega tarde. Argumentan que las operaciones que encabezó dejaron una huella de desconfianza en comunidades migrantes y reavivaron el debate sobre los límites de la aplicación de la ley en materia migratoria.

Para otros, dentro del gobierno, Bovino representaba una línea dura considerada necesaria para reforzar el control fronterizo en un contexto de presión política constante.

Su salida, más allá de lo personal, deja abiertas preguntas sobre el rumbo que tomará la política migratoria en los próximos meses y si las redadas en ciudades seguirán siendo una herramienta central o comenzarán a moderarse ante el creciente escrutinio público.

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