Comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, abandonaría Minneapolis en medio de ola de críticas

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza y un número aún indeterminado de agentes federales podrían abandonar Minneapolis tan pronto como este martes, en medio de una creciente controversia por operativos migratorios y el uso de fuerza letal en la ciudad.

Bovino ha sido una figura central en las recientes operaciones migratorias intensivas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump en varias ciudades del país.

Su posible salida ocurre después de que la Casa Blanca enviara al zar fronterizo Tom Homan a Minnesota para asumir el control de las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cambio se produce pocos días después de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara y matara a Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, durante un operativo federal de inmigración en el sur de Minneapolis. El caso ha generado indignación pública, protestas y fuertes críticas de autoridades locales y defensores de derechos civiles.

Greg Bovino just said we will never learn the identity of the agent who killed Alex Pretti because that would be “doxing.”



Read that slowly.



He removed the agent from Minnesota’s jurisdiction.



Put him back on the job. And sealed his identity.



That’s not an investigation.… pic.twitter.com/uDKY02MrXu — Brian Allen (@allenanalysis) January 26, 2026

De acuerdo con ala agencia AP y CNN, no está claro cuántos agentes dejarán el estado ni si entre ellos hay personal del ICE. Actualmente, la llamada Operación Metro Surge cuenta con más de 3,000 agentes federales desplegados en Minnesota para labores de control migratorio.

El tiroteo de Pretti fue el tercer incidente con armas de fuego que involucra a agentes federales desde el inicio de la operación. El pasado 7 de enero, Renee Good murió tras recibir un disparo durante otro operativo migratorio, y una semana después un hombre fue herido en el norte de Minneapolis luego de que, según reportes oficiales, un agente del ICE fuera atacado por un grupo de personas.

De acuerdo a analistas, la posible salida de Bovino marca un giro público en la estrategia de aplicación de la ley federal, justo cuando aumenta la presión política y social por la muerte de Pretti. El comandante ha sido duramente criticado por su defensa pública del tiroteo y por declaraciones polémicas sobre el enfrentamiento que precedió a la muerte del residente.

Bovino ha liderado operativos migratorios de alto perfil en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Charlotte y Nueva Orleans. En Los Ángeles, durante el verano pasado, las redadas resultaron en miles de arrestos y escenas ampliamente difundidas, como agentes rompiendo ventanas de vehículos, irrumpiendo en viviendas y patrullando parques públicos a caballo. Estas acciones provocaron protestas masivas y cuestionamientos legales.

En los últimos días, Bovino también protagonizó enfrentamientos públicos con legisladores republicanos y demócratas en redes sociales. Algunos congresistas pidieron investigaciones federales y estatales independientes sobre la muerte de Pretti, mientras que Bovino cuestionó la capacidad de Minnesota, un estado que limita la cooperación con ICE, para llevar a cabo dichas investigaciones.

Por su parte, el senador republicano Rand Paul solicitó que los jefes de la Patrulla Fronteriza, ICE y otras agencias del Departamento de Seguridad Nacional comparezcan ante el Congreso, argumentando que es necesario garantizar que los elevados fondos asignados a estas agencias se utilicen de manera responsable y para proteger a la población.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha respaldado públicamente a las agencias federales y ha calificado a algunos manifestantes como “alborotadores violentos”. Mientras tanto, continúan las protestas en Minneapolis y crecen las demandas de transparencia y rendición de cuentas.

