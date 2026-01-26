Gobernador de California, Gavin Newsom, pide la renuncia de Kristi Noem

El gobernador de California, Gavin Newsom, exigió la renuncia inmediata de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el asesinato de un residente de Minneapolis a manos de agentes federales durante un operativo migratorio que ha desatado una tormenta política en todo el país.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario demócrata fue directo: “Kristi Noem debe renunciar. Greg Bovino debe ser despedido. Suspendan ahora las redadas ilegales de deportación masiva”. Newsom acusó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de haber convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una fuerza “militarizada” que ya no se limita a perseguir criminales peligrosos.

No new funding.



Kristi Noem must RESIGN.



Greg Bovino must be FIRED.



Suspend the LAWLESS mass deportation raids nationwide NOW — ICE is no longer just deporting dangerous criminals.



Send the border patrol back to the border.



End the militarization of ICE + the sick racial… — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 25, 2026

El caso que detonó la crisis es la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, abatido el sábado en Mineápolis durante un operativo federal. Aunque las autoridades federales afirmaron que Pretti se acercó armado y se resistió violentamente, videos difundidos por testigos y analizados por medios como la BBC y The New York Times ponen en duda esa versión.

Videos contradicen versión oficial

La policía local confirmó que Pretti tenía permiso legal para portar armas y que en Minnesota es legal portar armas de forma abierta. Sin embargo, las imágenes muestran que el hombre estaba tendido en el suelo cuando continuaron los disparos. En total, se escuchan al menos diez detonaciones.

Las reacciones no se limitaron a California. Tony Thurmond, superintendente de educación del estado y aspirante a la gubernatura, pidió abiertamente “abolir ICE” y prometió que, de llegar al cargo, ordenaría arrestar a agentes federales que violen leyes estatales. “Esto no es lo que somos como país”, afirmó.

KRISTI NOEM MUST RESIGN. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 24, 2026

Presión crece en el Congreso

En Washington, el caso escaló al terreno legislativo. Ocho demócratas más se sumaron a una resolución para iniciar un juicio político contra Noem, elevando a 120 el número de copatrocinadores. “Trump y Noem tienen las manos manchadas de sangre”, declaró el congresista Bennie Thompson.

Varios senadores anunciaron que bloquearán el proyecto de ley de financiamiento que asigna más de $64,000 millones de dólares al DHS, incluidos $10,000 millones para ICE. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que su bancada no dará los votos necesarios si esos fondos permanecen en el texto.

“La administración está oprimiendo a ciudadanos e inmigrantes respetuosos de la ley”, denunció la senadora Catherine Cortez Masto. En la misma línea, Mark Warner y Jacky Rosen afirmaron que no financiarán a una agencia que, según ellos, ha perdido el control.

La presión también llegó desde otros gobernadores demócratas como Kathy Hochul, de Nueva York, y legisladores de Texas y Pensilvania, que se sumaron al llamado para destituir a Noem.

Ante el riesgo inminente de un cierre parcial del gobierno a final de mes, los republicanos han comenzado a maniobrar para separar los fondos de defensa, salud y educación del polémico presupuesto del DHS.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional insiste en que sus agentes actuaron en defensa propia. Pero las contradicciones entre los testimonios oficiales y los videos ciudadanos mantienen abierta una investigación que podría redefinir el futuro de las operaciones migratorias federales.

No obstante, la secretaria Noem se mantiene firme en su postura, defendiendo las acciones de los agentes como actos de “patriotas” frente a lo que el Ejecutivo describe como amenazas a la seguridad nacional.

Today, DHS law enforcement was conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault.



During the operation, an individual approached U.S. Border Patrol officers with a 9mm semi-automatic handgun. The officers attempted to disarm the… pic.twitter.com/i0bsQY3i5O — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 24, 2026

En medio de protestas y crecientes llamados a frenar las redadas, el caso Pretti se ha convertido en un símbolo del choque entre la política migratoria de la administración Trump y los estados gobernados por demócratas, un conflicto que amenaza con paralizar al gobierno federal y sacudir el tablero político nacional.

