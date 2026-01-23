Donald Trump y el secretario del Tesoro estallan en contra del gobernador Newsom

Mientras que el presidente Donald Trump considera inimaginable que Gavin Newsom pueda postularse como candidato a la presidencia, Scott Bessent, secretario del Tesoro, define al demócrata californiano como analfabeto económico.

La estrategia empleada por el gobernador de California al decidir viajar hasta Davos, Suiza, con el objetivo de exhibir a Donald Trump ante los líderes de las principales economías durante el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, le resultó contraproducente, pues el habilidoso republicano de 79 años le echó en cara varios de sus compromisos incumplidos con los ciudadanos que los respaldaron con su voto en las urnas.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el magnate neoyorquino le reprochó al mandatario estatal saliente su historial de trabajo y basado en ello considerada remoto verlo contender por la Casa Blanca en 2028.

“Gavin Newscum, como gobernador saliente de un estado en crisis, no debería estar en Davos gritando para llamar la atención de líderes extranjeros y avergonzando a nuestro país. Se burló de sí mismo, y todos, incluido su personal, lo saben.

Con un historial como el que tiene, la ruina de uno de los lugares más bellos de la Tierra, donde la gente se va en masa, es inimaginable que pueda postularse para presidente, pero, quién sabe, ¡es un mundo muy extraño!”, escribió

Donald Trump y Scott Bessent aseguran que la política económica implementada pronto logrará mejor la calidad de vida de los ciudadanos. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Y siguiendo la línea trazada por Trump, el secretario del Tesoro todavía fue más allá al reprocharle a Newsom su presunto desconocimiento sobre economía e incluso lo comparó con Patrick Bateman, personaje de “American Psycho”, o bien con el surrealista Ken Carson, novio de la muñeca Barbie.

“El gobernador Newsom, quien me da la impresión de ser una mezcla de Patrick Bateman y Sparkle Beach Ken, puede ser el único californiano que sabe menos de economía que Kamala Harris.

Está aquí codeándose con la élite global mientras sus ciudadanos californianos continúan sin hogar. ¡Qué vergüenza! Es demasiado presumido, demasiado egocéntrico y demasiado analfabeto económico”, expresó el funcionario durante un discurso emitido en Suiza.

