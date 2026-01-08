Gavin Newsom asegura que California es un modelo a seguir y arremete en contra de Donald Trump

Luego de ocho años de gobernar al “Estado Dorado”, el demócrata Gavin Newson aseguró haber implementado políticas que han combatido la indigencia y los altos costos de la atención médica, las cuales podrían servirles como modelo a otros estados.

“Somos un modelo. Este estado ofrece una narrativa diferente. Un modelo operativo, un modelo de políticas que otros pueden seguir.

Cada año, los declinantes, los expertos y los críticos que sufren el Síndrome de Trastorno de California observan este estado e intentan desestimar nuestro progreso, pero sabemos la verdad. El éxito de California no es casualidad, es intencional”, expuso durante su primer discurso presencial efectuado ante los legisladores desde 2022.

También por primera ocasión a lo largo de su mandato, Newsom presumió la disminución en la cantidad de personas afectadas por la falta de un techo y que terminan convirtiéndose en indigentes, la cual disminuyó 9% con respecto a los últimos seis años. Sin embargo, no ofreció datos concretos sobre el número de personas que continúan haciendo de las calles su morada.

Recientemente el presidente Donald Trump le advirtió al gobernador de California sobre una investigación para demostrar que ha incurrido en presuntos fraudes.

“California, bajo el gobernador Gavin Newscum, es más corrupta que Minnesota, ¿si es que eso es posible? La investigación de fraude en California ha comenzado”, escribió el mandatario republicano la semana pasada en la plataforma Truth Social.

Al respecto, el demócrata a quien se le proyecta como un posible aspirante a la presidencia en 2028, le reprochó por apoyar a los ricos que apoyaron su campaña relegando a segundo plano la necesidad de una población agobiada por los elevados precios generados por su administración.

“El gobierno federal, con todo respeto, es irreconocible, protege a los poderosos a costa de los vulnerables. Su credo parece girar en torno al miedo: miedo al futuro, miedo al desconocido, miedo al cambio.

En California, no nos quedamos callados. No nos atrincheramos. No nos retiramos. Somos un faro”, subrayó.

En medio de aplausos, Newsom destacó que su administración avanzó en cuanto asequibilidad de la vivienda, ampliación de la cobertura sanitaria, insulina más barata, educación preescolar universal, eliminación de los combustibles fósiles, y un mayor uso de energía limpia.

Sobre sus retos pendientes en la recta final de su administración mencionó que se enfocará en frenar a los grandes inversores que compran viviendas, obligando a los potenciales compradores a competir, lo controversial de este punto es que Donald Trump anunció previamente una estrategia similar, pero para desarrollar a nivel federal.

Aunque California arrancó el año con un déficit estimado de $18 mil millones de dólares, el cual continúa amenazado por recortes federales, Newsom refiere ingresos estimados en $42 mil millones de dólares, esto producto de las ganancias producidas en los mercados de valores.

Asimismo, el gobernador del “Estado Dorado” anticipó que se avecina un año presupuestario difícil, pero respaldado por un Fondo General de $248.3 mil millones de dólares e incluye ingresos $42.3 mil millones de dólares superiores a los previstos el año pasado.

Minutos después del discurso emitido por demócrata, Corrin Rankin, presidenta del Partido Republicano en California publicó un comunicado donde lo tachó de fantasioso.

“El gobernador Newsom les dijo a los californianos que la falta de vivienda ha disminuido, la delincuencia está en mínimos históricos, las escuelas están mejorando y Los Ángeles se está recuperando tras los incendios de Palisades. El gobernador Newsom pintó una imagen de California que solo existía en su imaginación”, indica el texto.

