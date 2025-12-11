Gavin Newsom se mofa de Donald Trump y publica un video creado con IA donde aparece esposado

Gavin Newsom, gobernador de California, se burló del presidente Donald Trump al publicar un video creado con Inteligencia Artificial (IA) donde el republicano y algunos de los miembros de su gabinete aparecen esposados.

El demócrata a quien algunos analistas políticos vislumbran como uno de los aspirantes más fuertes para contender por la presidencia de la nación representando a su partido en 2028 no cesa en su ofensiva lanzada desde hace meses en contra de Trump.

Apoyándose de en la IA, su equipo de colaboradores creó un video donde —sin ofrecer ningún tipo de explicación— presenta a Trump acompañado de Pete Hegseth, secretario de Defensa; y a Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca.

A los tres conservadores se les puede apreciar inicialmente sentados sobre la banqueta mirando hacia el piso.

Instantes después, los poderosos hombres aparecen con las manos esposas en el interior de un vehículo asemejando llorar.

Y para rematar, en una tercera toma Trump, Hegseth y Miller caminan con las manos esposadas hacia lo que parece ser un tribunal mientras son observados por representantes de la prensa, policías y personas que utilizan sus teléfonos móviles para fotografiarlos.

Mientras todo esto trascurre, se escucha de fondo el tema musical “It’s Cuffing Season” (también conocida como “Big Boys”) interpretado por la cantante Solána Imani Rowe (SZA).

Cabe señalar que este video surge en respuesta a otro publicado un par de días antes por la Casa Blanca donde utilizando la misma canción como fondo musical presenta un collage de videos relacionados a operativos llevados a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener a extranjeros carentes de estatus legal.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Gavin Newsom se ha convertido en uno de sus principales detractores de sus políticas. (Crédito: Mark Schiefelbein / AP)

Como ha venido haciéndose costumbre, el demócrata Newsom está tratando de reforzar su popularidad en redes sociales, apoyándose en cualquier acción controversial en que se vea envuelto Donald Trump para contraatacarlo a través de mensajes escritos incluso utilizando la misma técnica, como es el empleo de palabras escritas en mayúsculas muy al estilo del jefe de la nación o bien mediante videos creados con la ayuda de IA.

Sin embargo, republicanos como Ron DeSantis, gobernador de Florida, le ha pedido dedicar todo ese tiempo a encontrar la manera de ponerle fin a la enorme deuda financiera que enfrenta su administración, la cual terminará heredándole al próximo gobernador de California.

