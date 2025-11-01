Gavin Newsom le tunde a Donald Trump por su deseo de reanudar las pruebas nucleares

Gavin Newsom, gobernador de California, criticó severamente al presidente Donald Trump por haberle ordenado al Departamento de Defensa reanudar las pruebas nucleares, algo que no se veía desde 1992, cuando el expresidente George H.W. Bush implementó una moratoria sobre dichos ensayos al término de la Guerra Fría.

El posicionamiento de Trump se produjo después de que Rusia anunció haber probado con éxito un nuevo misil de crucero con capacidad nuclear, conocido como Burevestnik.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, señaló el republicano de 79 años.

Al respecto, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC News, Gavin Newsom describió el anuncio del jefe de la nación como un signo de debilidad frente al mundo.

“Esto es debilidad disfrazada de fortaleza. Esto es el clásico Trump y el trumpismo. Este tipo es históricamente débil, y estos son actos de una persona débil que intenta aparentar fortaleza”, expresó.

El demócrata cuyo nombre figura entre los posibles aspirantes a la candidatura demócrata en 2028 confía en que la orden de Trump no surta efecto, pues eso podría ser de consecuencias lamentables para el futuro no sólo de Estados Unidos, sino del mundo entero.

“Por otro lado, confiemos, pero verifiquemos, que no empiece a cometer errores garrafales y nos encontremos en un camino sin retorno. Me aterra hablar de estas cosas, pero espero que la cordura se imponga, porque ni siquiera él sabe lo que dijo ni de qué estaba hablando”, enfatizó.

Gavin Newsom advierte que reanudar cualquier tipo de ensayo nuclear podría ser perjudicial. (Crédito: Jeff Chiu / AP)

Lo cierto es que la orden ya fue dada y al menos Pete Hegseth, secretario de Defensa, indicó que el Departamento de Defensa colaborará con el Departamento de Energía para reanudar las pruebas.

Dicho planteamiento también fue respaldado por el conservador Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes.

“El comandante en jefe quiere que estemos completamente preparados. Para mantener la paz mundial, hay que demostrar fortaleza, y eso es en lo que cree el presidente. Eso es lo que ha demostrado una y otra vez”, externó.

De esta manera, al momento en que Estados Unidos lleve a cabo cualquier tipo de ensayo nuclear, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares firmado en 1996 habrá expirado.

