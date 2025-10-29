Trump ordena comenzar “inmediatamente” a probar armas nucleares

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que ha ordenado al Departamento de Defensa que comience a probar armas nucleares de Estados Unidos “de inmediato” en respuesta a las pruebas nucleares realizadas por países rivales.

Este anuncio se produjo momentos antes de su prevista reunión con el presidente chino Xi Jinping.

Trump afirmó en una publicación en redes sociales que Estados Unidos “tiene más armas nucleares que cualquier otro país”, mencionando a Rusia en segundo lugar y a China “en un distante tercer puesto, pero que estarán igualados en cinco años”.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones. Ese proceso comenzará de inmediato”, declaró Trump.

La publicación de Trump en Truth Social incluía muy pocos detalles sobre en qué consistirían las pruebas.

La última prueba de armas nucleares en Estados Unidos se llevó a cabo en 1992, antes de que el expresidente George H.W. Bush implementara una moratoria sobre dichas pruebas al término de la Guerra Fría.

Esto es un cambio radical en la política estadounidense, porque se “ha mantenido una moratoria voluntaria sobre las pruebas de explosivos nucleares desde 1992”, según la Biblioteca del Congreso.

Trump hizo el anuncio desde Corea del Sur, horas después de que el presidente ruso Vladimir Putin, dijera que Moscú había probado con éxito un dron submarino llamado Poseidón con capacidad nuclear y días antes un misil de crucero con propulsión nuclear, que lleva el nombre de Burevestnik.

El presidente Donald Trump y el líder chino Xi Jinping han llegado a Busan, Corea del Sur, donde discutirán un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo.

La decisión de Trump de incluir el poder nuclear en el debate ocurre justo antes de iniciar su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, para una cumbre comercial de alto nivel.

