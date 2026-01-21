Newsom acusa a la Casa Blanca de censurarlo en Davos y profundiza enfrentamiento con Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a la Casa Blanca de haber intervenido para impedirle participar en un foro durante el Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos, Suiza, un episodio que vuelve a poner en primer plano la intensa confrontación política entre el líder demócrata y el presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con la oficina de Newsom, el gobernador había sido invitado a participar en un evento organizado en USA House, un pabellón reconocido oficialmente por primera vez como la sede de Estados Unidos en Davos. La charla, patrocinada por la revista Fortune, tenía como objetivo dialogar con medios de comunicación y líderes empresariales. Sin embargo, a última hora, se le informó que su participación había sido cancelada y que no se le permitiría hablar con la prensa en ese espacio.

En un comunicado difundido en redes sociales, la oficina del gobernador aseguró que la decisión se tomó “bajo presión de la Casa Blanca y el Departamento de Estado”. Newsom reaccionó con dureza en su cuenta de X (antes Twitter), donde cuestionó: “¿Qué tan débil y patético hay que ser para tener tanto miedo de una charla informal?”.

El gobernador tenía previsto utilizar el foro para criticar al presidente Trump y presentar a California como un socio alternativo para los aliados europeos, especialmente en un contexto de creciente tensión internacional tras las declaraciones de la administración estadounidense sobre Groenlandia.

Los organizadores del evento, sin embargo, ofrecieron una versión distinta. Según mensajes privados obtenidos por el medio Politico, un representante de USA House negó que la presencia de Newsom hubiera sido cancelada por motivos políticos y explicó que se optó por no incluir a funcionarios estadounidenses en una charla centrada en directores ejecutivos y líderes empresariales.

Sin embargo, el choque se produjo en un momento particularmente tenso entre Newsom y Trump. Ambos líderes mantienen una relación de confrontación constante desde que el republicano regresó a la Casa Blanca hace un año. Las fricciones se han intensificado luego de que Newsom dejara entrever su posible candidatura presidencial para 2028.

Durante el foro, la confrontación se hizo visible incluso en público. Mientras Trump criticaba a Newsom en su discurso en Davos, las cámaras captaron al gobernador entre la audiencia, sonriendo y negando con la cabeza. Además, a su llegada a Suiza, Newsom advirtió a los líderes europeos que, a su juicio, Trump los estaba “manipulando” y los instó a mantenerse unidos, asegurando que el presidente “es temporal”.

Desde la Casa Blanca, las reacciones no tardaron en llegar. La portavoz Anna Kelly criticó duramente al gobernador por asistir a la cumbre internacional y sugirió que debería concentrarse en los problemas de California.

En declaraciones a la BBC, lo calificó como un “gobernador de tercera categoría” y evitó aclarar si la administración estuvo directamente involucrada en la cancelación del evento.

