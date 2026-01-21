Falla eléctrica obliga al Air Force One a regresar a Washington durante viaje de Trump a Davos

El avión presidencial Air Force One que trasladaba al presidente Donald Trump rumbo al Foro Económico Mundial de Davos se vio obligado a regresar a Washington la noche del martes, luego de que la tripulación detectara un problema eléctrico menor, informó la Casa Blanca.

La secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, explicó que la aeronave retornó por precaución a la Base Conjunta Andrews poco después de despegar y que el mandatario y su comitiva cambiarán de avión para continuar el viaje hacia Suiza, lo que provocará un retraso en su llegada.

De acuerdo con funcionarios y periodistas a bordo, el inconveniente técnico fue identificado durante la primera parte del vuelo, cuando se registró una breve interrupción en el sistema eléctrico de la cabina. No se reportaron riesgos para la seguridad de los pasajeros ni de la tripulación.

Trump tenía previsto participar esta semana en el Foro Económico Mundial, donde planea mantener reuniones con líderes europeos y pronunciar un discurso centrado en temas económicos, como el costo de vida y el acceso a la vivienda en Estados Unidos.

Tensión política por Groenlandia

El viaje se produce en un contexto de tensión política con aliados europeos, luego de que el mandatario planteara públicamente su intención de avanzar sobre Groenlandia, una postura que generó rechazo entre gobiernos del continente y reforzó críticas a su enfoque de “Estados Unidos primero”.

Antes de abordar el avión presidencial, Trump declaró brevemente a la prensa que se trataba de “un viaje interesante” y que esperaba una recepción positiva en Suiza.

La Casa Blanca indicó que el presidente retomará su agenda internacional una vez completado el cambio de aeronave, sin que se haya modificado oficialmente su participación prevista en Davos.

Sigue leyendo: