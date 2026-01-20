Congreso logra acuerdo bipartidista en salud, mientras se perfila nuevo choque político por ICE

El Congreso de Estados Unidos alcanzó un importante acuerdo bipartidista y bicameral en materia de salud, en un contexto político marcado por tensiones crecientes en torno a la inmigración y el papel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con reportes del sitio Político, los líderes legislativos de ambos partidos lograron consensuar un paquete de atención médica que forma parte de un amplio proyecto de gastos gubernamentales, el cual se espera sea votado antes de que finalice la semana.

El acuerdo está incluido en un voluminoso proyecto de ley de 1,059 páginas, presentado el martes, cuyo objetivo es financiar plenamente al gobierno federal antes de la fecha límite del 30 de enero y evitar un nuevo cierre gubernamental.

Este paquete contempla cuatro proyectos de ley de asignaciones y financiaría a departamentos clave como Defensa, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Transporte y Seguridad Nacional hasta el 30 de septiembre del presente año fiscal. La medida busca reducir significativamente el riesgo de otra parálisis administrativa, luego del cierre más prolongado en la historia del país ocurrido el otoño pasado.

No obstante, el apartado correspondiente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se perfila como uno de los puntos más conflictivos del debate. Legisladores demócratas tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado han advertido que podrían oponerse al proyecto si no se incluyen disposiciones para limitar las acciones del ICE.

Esta postura se intensificó tras un reciente incidente en Minneapolis, donde un oficial de inmigración disparó fatalmente contra una mujer, hecho que reavivó las críticas sobre el uso de la fuerza y la rendición de cuentas de esta agencia.

En el ámbito de la salud, uno de los elementos más destacados del acuerdo es una ofensiva contra los administradores de beneficios de farmacia, conocidos como PBM, intermediarios que juegan un papel clave en la fijación de precios de medicamentos.

Durante meses, legisladores de ambos partidos han buscado regular este sector, especialmente después de que una propuesta similar fuera retirada del proyecto de financiación de diciembre de 2024, tras críticas del entonces presidente electo Donald Trump y de su aliado, el empresario Elon Musk.

El acuerdo también contempla la extensión de varios programas de salud pública hasta finales de 2027, incluyendo importantes flexibilidades en servicios de telesalud, que se han vuelto esenciales para millones de estadounidenses.

Además, se financiará hasta el año fiscal 2030 un programa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid que permite ofrecer atención de nivel hospitalario en el hogar, una modalidad que ha demostrado reducir costos y mejorar la experiencia del paciente.

Para los demócratas, el pacto representa una victoria relevante al incrementar la financiación de los centros de salud comunitarios a 4,600 millones de dólares para el año fiscal 2026. Asimismo, se incorpora una disposición que permitiría a Medicare cubrir pruebas de detección temprana de múltiples tipos de cáncer, una medida ampliamente respaldada por expertos en salud pública.

Sin embargo, el futuro del acuerdo aún es incierto. Conservadores fiscales en la Cámara Baja podrían bloquear su aprobación debido al aumento del gasto, y el paquete omite varias propuestas del llamado “Gran Plan de Salud” del presidente Donald Trump, como la expansión de cuentas de ahorro para la salud con beneficios fiscales y nuevas exigencias para reducir el precio de los medicamentos.

Además, el acuerdo no restablece los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible, cuya expiración ya está provocando un aumento significativo en las primas de los seguros de salud para millones de personas.

En suma, aunque el acuerdo bipartidista representa un avance notable en materia de salud y estabilidad presupuestaria, también anticipa nuevas batallas políticas en el Congreso, especialmente en torno al gasto público y la política migratoria.

