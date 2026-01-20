“El presidente padece una enfermedad mental grave”, afirma Yassamin Ansari, representante por Arizona

Después de enterarse que el presidente Donald Trump le envió un mensaje a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega, donde le deja en claro su desinterés por continuar velando por la paz del mundo debido a la negativa de otorgarle un Premio Nobel, Yassamin Ansari, representante por Arizona, asegura que el republicano de 79 años está enfermo.

Hace unos días, Trump escribió un texto dirigido al funcionario noruego donde le manifestó su descontento por no haber recibido un premio para reconocer su esfuerzo como mediador de algunos conflictos bélicos que amenazaban con escalar e involucrar a más naciones generando más tensión en el mundo.

“Querido Jonas: Considerando que tu país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho Guerras MÁS, ya no siento la obligación de pensar puramente en la Paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos”, indica parte del documento.

Yassamin Ansari, representante por Arizona, está convencida de que algunas decisiones de Donald Trump ponen en riesgo la seguridad estadounidense. (Crédito: Mariam Zuhaib / AP)

Acto seguido, el magnate neoyorquino le reiteró a Gahr Støre su deseo de anexar a Groenlandia como territorio estadounidense bajo el argumento de evitar dejarla a manos de naciones que podrían después iniciar una guerra a nivel global.

“Dinamarca no puede proteger ese territorio de Rusia ni de China, y ¿por qué tienen, en cualquier caso, un ‘derecho de propiedad’.

No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo barcos que desembarcaron allí. He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”, señaló.

Al respecto, mediante una publicación en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, la demócrata Yassamin Ansari aseguró que Trump está enfermo y exigió invocar a una Enmienda de la Constitución para removerlo de su cargo.

“El presidente de Estados Unidos padece una enfermedad mental grave y está poniendo en riesgo nuestras vidas. La Enmienda 25 existe por una razón: debemos invocarla de inmediato”, indicó.

Dicha propuesta fue respalda por su correligionaria de partido Sydney Kamlager-Dove, representante por California; y también por Ed Markey, senador por Massachusetts.

“Donald Trump no es apto para liderar y está claramente fuera de control. Invoquen la Enmienda 25”, indicó la congresista en X.

