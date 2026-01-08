El abogado George Conway describe a Donald Trump como un “presidente criminal”

George Conway, abogado y crítico del presidente Donald Trump, lo definió como un mandatario que debería estar en la cárcel por haber transgredido la ley en varias ocasiones.

Durante su participación en el noticiero “AC360”, el cual transmite la cadena de televisión CNN, el fundador del comité de acción política denominado Proyecto Lincoln, quien ahora se postula como demócrata al Congreso, arremetió en contra del mandatario de la nación al asegurar que gobierna para cuidar por sus intereses y no los del resto de la ciudadanía.

“Tenemos un gobierno del jefe, por el jefe y para el jefe, todo es para él, y eso perjudica a la gente y amenaza nuestra democracia, amenaza el estado de derecho.

Uno habría pensado que el 6 de enero habría sido el punto culminante de su criminalidad, pero es peor ahora que dirige el gobierno de Estados Unidos como una operación de la mafia, no como un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, indicó.

George Conway decidió abandonar a los republicanos al no estar de acuerdo con las políticas impulsadas por Donald Trump. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

El abogado que estuvo casado con Kellyanne Conway, exasesora de Trump durante su primera administración, hizo hincapié en que el magnate neoyorquino debió ser condenado por incentivar a la ciudadanía a desconocer los resultados de las elecciones de 2020, lo cual le hubiera impedido volver a Washington.

“El mensaje que estoy transmitiendo es que el presidente de Estados Unidos es un criminal. No es solo un criminal convicto. Debería haber sido condenado por los crímenes que lideró el 6 de enero, como demostró Jack Smith en su reciente testimonio“, subrayó.

Conway también aprovechó su intervención para arremeter en contra de los republicanos en el Congreso por frenar las políticas de Trump que, bajo su perspectiva, afectan el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos.

“Son personas cobardes y desvergonzadas que han abdicado de su responsabilidad constitucional. Como miembros del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, tienen la obligación de destituir a un presidente criminal, y en 2021 tuvieron la obligación de asegurarse de que el presidente criminal que simplemente destituyera al presidente nunca volviera a ocupar el cargo. Y abdicaron de esa responsabilidad”, enfatizó.

George Conway pretende ocupar el escaño que dejará vacante el demócrata Jerry Nadler en el Congreso de Nueva York.

