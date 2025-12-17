Exfiscal Jack Smith asegura tener pruebas contra Trump por conspirar para anular elecciones 2020

El exfiscal especial, Jack Smith se reunió con los legisladores en donde indicó que su equipo de investigadores tienen pruebas de que el presidente Donald Trump había conspirado para anular los resultados de las elecciones de 2020, según fragmentos de su declaración obtenidos por The Associated Press.

Jack Smith fue citado por el comité para presentar testimonios y documentos como parte de una investigación sobre las averiguaciones que realizó de Trump durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden.

Los legisladores de ambos partidos pudieron cuestionarlo con relación a los resultados de dichas investigaciones en una reunión que se llevó a cabo en privado.

“Evidencia poderosa”

The Associated Press compartió que Smith dijo a los congresistas que los investigadores habían acumulado “evidencia poderosa” de que Trump violó la ley al acumular documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, y al obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperar los registros.

“Tomé mis decisiones en la investigación sin tener en cuenta la afiliación política, las actividades, las creencias ni la candidatura del presidente Trump para las elecciones de 2024”, señaló Smith. “Actuamos con base en lo que exigían los hechos y la ley, la misma lección que aprendí al principio de mi carrera como fiscal”.

Presentó cargos penales

Jack Smith fue elegido por el Departamento de Justicia en 2022 para que se encargara de investigar los intentos de Donald Trump por anular su derrota de 2020 ante Joe Biden y el acaparamiento de documentos clasificados por parte de Trump en Mar-a-Lago.

El equipo de Smith presentó cargos penales en ambas investigaciones, pero abandonó los casos tras la elección de Donald Trump en noviembre de 2024, ya que un presidente en funciones no puede ser acusado.

La reunión se produce mientras los republicanos en el Congreso, buscan desacreditar las investigaciones sobre Trump mediante la publicación de correos electrónicos y otros documentos de las investigaciones.

Con información de The Associated Press

