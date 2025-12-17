window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Trump da discurso atacando a migrantes y gobierno de Biden, mientras elogia su política económica

Trump afirmó que los demócratas llevaron al país al borde de la ruina, a la vez que se atribuyó el mérito de haber bajado los precios

Trump se centró en la inmigración y dijo que heredó "la peor frontera del mundo", pero que ahora es “la mejor”.

Trump se centró en la inmigración y dijo que heredó "la peor frontera del mundo", pero que ahora es “la mejor”. Crédito: Doug Mills | AP

Avatar de Armando Hernández

Por  Armando Hernández

En medio de una fuerte expectativa, Donald Trump dio un discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses “hemos ido de lo peor a lo mejor”, gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores “cambios positivos” de la historia, entre ellos su política arancelaria.

Además, el mandatario anunció que otorgará a 1 millón 450,000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial” por valor de $1,776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país y dijo que los cheques se pagarían en parte con los ingresos provenientes de los aranceles.

En desarrollo…

En esta nota

Donald Trump
Trending
Contenido Patrocinado
Trending