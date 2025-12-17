Trump da discurso atacando a migrantes y gobierno de Biden, mientras elogia su política económica

En medio de una fuerte expectativa, Donald Trump dio un discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses “hemos ido de lo peor a lo mejor”, gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han traído los mayores “cambios positivos” de la historia, entre ellos su política arancelaria.

Además, el mandatario anunció que otorgará a 1 millón 450,000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial” por valor de $1,776 dólares, cifra simbólica que hace referencia al año de la fundación del país y dijo que los cheques se pagarían en parte con los ingresos provenientes de los aranceles.

En desarrollo…