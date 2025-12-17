Marco Rubio descarta buscar la presidencia en 2028 si JD Vance se postula

Marco Rubio, secretario de Estado, afirmó que no buscará la nominación presidencial del Partido Republicano en 2028 si el vicepresidente JD Vance decide postularse para suceder a Donald Trump, un mensaje que busca enviar señales de unidad dentro del trumpismo y contener desde ahora una eventual pugna interna.

“Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo”, dijo Rubio en una entrevista con Vanity Fair, realizada Chris Whipple, en la que participaron también otros miembros del gabinete del presidente Trump.

La declaración se produce en medio de crecientes especulaciones sobre la carrera sucesoria republicana, ante la imposibilidad constitucional de que Trump busque un tercer mandato en 2028.

Rubio, de 54 años, y Vance, de 41, son considerados los dos principales aspirantes a heredar el liderazgo del movimiento que ha dominado al Partido Republicano durante la última década. Aunque todavía faltan varios años para la próxima elección presidencial, el debate ya se ha instalado en Washington.

Trump aviva la conversación sobre la sucesión

El propio Trump ha contribuido a alimentar esas versiones. En octubre pasado, durante un viaje oficial por Asia, el mandatario sugirió públicamente que Rubio y Vance podrían integrar una candidatura conjunta, sin aclarar quién encabezaría la fórmula presidencial.

“Obviamente tenemos a JD; el vicepresidente es genial. Marco es genial. No sé si alguien se presentaría contra esos dos. Creo que si formaran un grupo, sería imparable”, dijo Trump en aquella ocasión.

Sus palabras reforzaron la percepción de que ambos políticos cuentan con el respaldo del núcleo duro del trumpismo.

Al mismo tiempo, Trump ha bromeado en repetidas ocasiones con la idea de buscar un tercer mandato, a pesar de que la Enmienda 22 de la Constitución lo prohíbe.

Sin embargo, su jefa de gabinete, Susie Wiles, descartó esa posibilidad en la entrevista con Vanity Fair, aunque reconoció que el presidente “se está divirtiendo” con esos comentarios para provocar a sus críticos.

El presidente Donald Trump (centro), junto al vicepresidente J.D. Vance (izquierda) y el secretario de Estado, Marco Rubio, en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca Crédito: Alex Brandon | AP

Rivalidad, lealtades y bromas incómodas

Durante la sesión de fotos para la revista, la aparente camaradería entre Rubio y Vance dejó entrever cierta tensión.

Según el reportaje, Vance bromeó con los fotógrafos al ofrecerles 100 dólares por cada persona que hicieran “quedar mal” en comparación con él, y 1,000 dólares si se trataba de Rubio.

Más allá del tono jocoso, Wiles trazó una diferencia entre ambos en cuanto a su relación con Trump.

Sobre Rubio, exsenador por Florida entre 2010 y 2025, dijo que “no era el tipo de persona que violaría sus principios”, por lo que su acercamiento al trumpismo fue más gradual.

En el caso de Vance, exsenador por Ohio, consideró que su conversión fue “un poco más política”, coincidiendo con su carrera hacia el Senado.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, fue un duro crítico de Trump durante las primarias republicanas de 2016, contienda en la que buscó sin éxito la nominación presidencial.

Años después, se convirtió en uno de sus aliados y, tras las elecciones de 2024, fue nombrado secretario de Estado, convirtiéndose en el primer latino en ocupar ese cargo.

Vance, por su parte, alcanzó notoriedad en 2016 con la publicación de sus memorias, en las que relató su infancia en comunidades de clase trabajadora golpeadas por la desindustrialización. Aunque inicialmente aseguró que nunca apoyaría a Trump, terminó alineándose con su movimiento.

Por ahora, Rubio insiste en que no habrá competencia si Vance decide dar el paso. El mensaje es claro: al menos públicamente, la unidad republicana está por encima de las ambiciones personales.

