Exlíderes militares respaldan a Mark Kelly en demanda contra Pete Hegseth

Más de 40 exlíderes militares de alto rango salieron en defensa del senador Mark Kelly al presentar un escrito ante un tribunal federal para apoyar su demanda contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, a quien acusan de intentar castigar al legislador por ejercer su derecho a la libre expresión.

El grupo, integrado por 41 generales, almirantes y exsecretarios de las Fuerzas Armadas que sirvieron bajo gobiernos republicanos y demócratas, aseguró estar “profundamente preocupado” por las posibles repercusiones del caso, que podría sentar un precedente para millones de veteranos retirados en todo el país.

En un documento de 21 páginas presentado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, los firmantes sostienen que sancionar a Kelly por su discurso político posterior al retiro viola la Primera Enmienda y tendría un efecto intimidatorio sobre otros exmiembros del servicio.

El grupo de militares retirados no ocultó que su decisión de intervenir conlleva riesgos. En el informe presentado ante el tribunal, señalaron que están conscientes de que la administración actual podría intentar castigarlos también a ellos. Sin embargo, recalcaron que muchos otros veteranos ya han optado por el silencio ante el miedo a represalias oficiales.

“Esta decisión no se tomó a la ligera”, indicaron, añadiendo que el castigo a Kelly sugiere que cualquier desacuerdo con el Secretario de Defensa, incluso si se hace de buena fe, invita a represalias. “Silenciar las voces de los veteranos sería especialmente perjudicial, ya que privaría al público de opiniones experimentadas e informadas sobre asuntos críticos de seguridad nacional”, señala el escrito amicus curiae.

Another attack on the First Amendment and the freedom of the press. This is what wannabe authoritarian governments do. They go after speech, and they go after the press.



It is important that members of the military get unfiltered news. This is disappointing but not… https://t.co/NChd4mgYBb — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 16, 2026

Un conflicto que trasciende a Kelly

La disputa legal se originó tras la difusión de un video grabado en otoño pasado por Kelly junto a otros cinco congresistas demócratas, en medio de la controversia por los ataques con embarcaciones del gobierno en el Caribe. En el mensaje, los legisladores recordaban a los militares que tienen derecho a no obedecer órdenes ilegales, sin mencionar directamente las operaciones.

Poco después, Hegseth anunció la apertura de una investigación contra el senador de Arizona y, a principios de enero, informó que había emitido una censura formal y activado un proceso administrativo que podría reducir su rango militar retirado y afectar su pensión.

Kelly, exastronauta y piloto naval con 39 misiones de combate durante la Operación Tormenta del Desierto, respondió presentando una demanda para bloquear las sanciones. En su escrito, afirma que el Pentágono lo está castigando “únicamente por el contenido y la perspectiva de su discurso político” y que no existe base legal para reabrir su calificación de jubilación.

Los exlíderes militares coincidieron en que el intento de sancionar al senador es “extraordinario y sin precedentes”. Entre los firmantes hay figuras de peso como el exsecretario del Ejército Louis E. Caldera, nombrado por Bill Clinton, y el exsecretario de la Marina Sean C. O’Keefe, quien sirvió durante la presidencia de George H.W. Bush, además de numerosos generales y almirantes de cuatro estrellas.

America is the greatest democracy because we stand up for each other’s rights. That’s why I sued Pete Hegseth—to defend my rights and the rights of servicemembers, veterans, and every American. pic.twitter.com/MQuIqpCdfd — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 14, 2026

“El desacuerdo respetuoso es esencial para una democracia sana”, subraya el documento, al tiempo que alerta que permitir este tipo de castigos convertiría la jubilación militar en una condición frágil y sujeta a presiones políticas.

El Pentágono declinó comentar sobre el litigio, alegando que se trata de un proceso en curso. Mientras tanto, una audiencia en persona fue programada para el próximo 28 de enero.

Para Kelly, la batalla no es solo personal. “Nuestra seguridad nacional se fortalece cuando quienes han servido pueden hablar con franqueza”, ha dicho en declaraciones previas. El resultado del caso podría definir hasta dónde llega la libertad de expresión de los veteranos en el debate público sobre defensa y seguridad nacional.

