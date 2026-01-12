Senador Mark Kelly demanda a Pete Hegseth ante amenazas de reducir su rango de retiro militar

El senador demócrata Mark Kelly, de Arizona, presentó una demanda civil contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth, buscando bloquear los esfuerzos del Pentágono para rebajar su rango de retiro y su salario, lo que, según él, constituye una represalia inconstitucional en su contra.

Lo anterior en respuesta a las intenciones de Hegseth, que dijo, busca bajar su rango en retiro y con ello la pensión de Kelly tras llamar a las Fuerzas Armadas a desobedecer órdenes ilegales y en contra de la Constitución.

En una denuncia de 46 páginas , Kelly, capitán retirado de la Marina, argumentó que es objeto de “retórica extrema y represalias punitivas” por parte de la administración Trump debido a un video en el que él y otros legisladores instaron a los militares a “rechazar órdenes ilegales”.

Agreed. Senator Tillis has this right, and others should join him.



This abuse of power by this administration is outrageous and part of their ongoing crusade to end the independence of the Fed that is so important to our economy. https://t.co/8Hz7e9PLfu — Senator Mark Kelly (@SenMarkKelly) January 12, 2026

Kelly solicitó a un juez federal que anulara las recientes acciones de Hegseth y bloqueara la aplicación de cualquier sanción en su contra.

“Su cruzada inconstitucional contra mí envía un mensaje escalofriante a todos los miembros retirados de las fuerzas armadas: si hablan y dicen algo que no le gusta al presidente o al secretario de defensa, serán censurados, amenazados con la degradación o incluso procesados”, dijo Kelly.

El senador demócrata de Arizona alegó haber sido sancionado por ejercer la libertad de expresión y afirmó que funcionarios de la administración tomaron represalias en su contra, violando así la Primera Enmienda.

Kelly también argumentó que sus críticas a Hegseth se encuentran en el núcleo de la Cláusula de Libertad de Expresión o Debate de la Constitución, que otorga inmunidad a los legisladores frente a procesos penales o demandas civiles derivadas de actos legislativos.

La demanda también cita a Donald Trump, quien criticó a Kelly y a los demás demócratas en una publicación de Truth Social en noviembre. El presidente estadounidense declaró que los legisladores eran culpables de “comportamiento sedicioso punible con la muerte” por señalar a los militares que podían rechazar órdenes ilegales.

“Parece que nunca en la historia de nuestra nación el Poder Ejecutivo ha impuesto sanciones militares a un miembro del Congreso por participar en discursos políticos desfavorables“, escribió el equipo legal de Kelly en la demanda.

“Permitir esta medida sin precedentes en este caso revertiría la estructura constitucional al subordinar el Poder Legislativo a la disciplina ejecutiva y frenar la supervisión del Congreso sobre las fuerzas armadas”, subrayó.

