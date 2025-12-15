Senado cita a Hegseth y a Rubio para que expliquen los ataques en el Caribe

El Senado convocó a los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente, para que rindan cuentas sobre las operaciones militares que la Administración del presidente Donald Trump mantiene en el Caribe, una campaña que ha generado crecientes cuestionamientos dentro y fuera del Capitolio.

La noticia fue confirmada por el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, quien ha calificado la supuesta “lucha contra el narcotráfico” promovida por sectores conservadores como “descontrolada e imprudente”.

“En respuesta a mis reiteradas demandas, mañana (este martes 16) habrá una sesión informativa para todos los senadores, con los secretarios Hegseth y Rubio, sobre las acciones descontroladas e imprudentes de esta Administración en el Caribe”, escribió Schumer en sus redes.

El senador subrayó que “el pueblo estadounidense merece ser informado” y que el Congreso tiene la obligación constitucional de supervisar las acciones militares en el exterior.

NEWS: Following my repeated demands, there will be an all-Senators briefing TOMORROW with Secretaries Hegseth and Rubio on this Administration's rogue and reckless actions in the Caribbean.



This briefing comes after weeks of pressure from myself and other Senate Democrats to… — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 15, 2025

Esta comparecencia llega tras semanas de presión política para obligar al Ejecutivo a explicar sus pasos en la región y las reiteradas amenazas de invasión contra Venezuela.

La Administración Trump ha defendido los ataques en el Caribe como parte de una ofensiva contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, la operación —bautizada por el Comando Sur como “Lanza del Sur”— ha despertado fuertes críticas debido a su alcance, a la opacidad con la que se ha manejado la información y a las denuncias de muertes extrajudiciales durante los bombardeos contra embarcaciones presuntamente utilizadas para el tráfico de drogas.

Presiones políticas y reclamos de supervisión

Hasta ahora, Rubio y Hegseth habían participado en reuniones a puerta cerrada con el liderazgo del Congreso o con pequeños grupos de senadores que integran comités de seguridad nacional.

Varios legisladores demócratas consideran que esos encuentros fueron demasiado limitados y no permitieron conocer la totalidad de los detalles sobre la estrategia militar ni sus consecuencias en la región.

La presión sobre la Casa Blanca se intensificó luego de que congresistas condicionaran parte de los fondos del Pentágono a la publicación del video completo de un ataque contra una supuesta narcolancha en aguas del Caribe, en el que sobrevivieron dos tripulantes tras un primer bombardeo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el de Guerra, Pete Hegseth, acudirán este martes al Senado a dar cuentas sobre los ataques de la Administración de Donald Trump en el Caribe. Crédito: Mark Schiefelbein | AP

Desde el inicio del operativo, Estados Unidos asegura haber hundido alrededor de una veintena de embarcaciones y haber abatido a más de 80 personas descritas por Washington como “narcoterroristas”.

La sesión informativa de ambos secretarios se perfila como un momento clave para medir hasta dónde está dispuesto el Ejecutivo a explicar y justificar su estrategia en el Caribe, y para que el Senado reafirme su papel de contrapeso en materia de política exterior y uso de la fuerza militar.

