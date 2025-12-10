El senador Chuck Schumer exigirá al Pentágono videos sin editar del polémico ataque en el Caribe

El líder de la minoría del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, declaró el martes que planea confrontar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre qué está pasando en el Caribe.

En declaraciones a la prensa tras una reunión del Senado, Schumer afirmó que instará a Hegseth a que proporcione al público “videos completos y sin editar” del ataque a un buque venezolano en el que murieron once personas.

“Trump inicialmente aceptó hacerlo, pero ahora tienen miedo. ¿Qué esconde Hegseth?”, cuestionó.

Schumer añadió que exigirá a Hegseth y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que revelen los planes de Estados Unidos en Venezuela. “Cuando Trump dice estas locuras, ¿las dice en serio? ¿Arrastrará a Estados Unidos a una guerra sin fin?“, señaló.

I just confronted Secretary Hegseth and demanded that he release the unedited video of the September 2nd strikes immediately.



What is he hiding? pic.twitter.com/4J0gCdDt3n — Chuck Schumer (@SenSchumer) December 10, 2025

El llamado de Schumer llega un día después de que Trump dejara en manos de Hegseth la publicación íntegra o no del video del ataque, que ha llevado al centro de la polémica a los altos mandos militares que participaron en la toma de decisiones.

Inicialmente, el mandatario había asegurado que el video sería compartido íntegramente de manera pública, aunque luego se retractó y dejó en manos del secretario de Guerra la decisión final.

La semana pasada, el Senado interrogó al almirante Frank Bradley, jefe de operaciones especiales durante el ataque del 2 de septiembre, y el militar aseguró que la lancha atacada estaba acompañada por otra embarcación que se dirigía a Surinam.

De acuerdo con EFE, los más de 25 ataques a embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental llevados a cabo por el Comando Sur estadounidense desde septiembre han dejado más de 80 personas asesinadas y elevado la tensión entre Washington y Caracas, que considera que la agresiva campaña antidroga del Gobierno Trump es en realidad un intento encubierto de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro.

