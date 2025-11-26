Kelly dice que Hegseth no está calificado para el puesto y su función es sólo complacer a Trump

Luego de que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, intensificó los ataques de los jefes de la administración Trump contra el senador de Arizona Mark Kelly al ordenar al secretario de la Marina de Estados Unidos que investigue “comentarios potencialmente ilegales”, el demócrata le respondió.

Kelly criticó duramente a Hegseth durante una aparición en el programa “Jimmy Kimmel Live”, asegurando que no está calificado y diciendo que solo quiere complacer al presidente Donald Trump.

Según el Pentágono, el senador de Arizona fue uno de los seis demócratas que aparecieron en un video la semana pasada dirigido a miembros militares diciéndoles que no tienen que seguir órdenes ilegales.

En el video, Kelly aseguró que “Las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, en nuestro país. Nuestras leyes son claras. Se pueden rechazar órdenes ilegales. Nadie tiene la obligación de cumplir órdenes que violen la ley ni nuestra Constitución”.

El video desató polémica y el presidente Donald Trump acusó a los legisladores de sedición, afirmando que deberían afrontar las consecuencias.

En respuesta, Kelly dijo que la reacción del presidente y su administración siembra miedo, calificándola de ejemplo de “cómo mueren las democracias”.

“Es un ejemplo directo, ya sabes, del autoritarismo. Eso es lo que hacen. Intentan suprimir la libertad de expresión”, dijo Kelly. “Todos tenemos derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda, y creo que el presidente lo está infringiendo y está enviando un mensaje muy contundente. No conviene contradecirlo, y nuestra lealtad debe ser hacia él. No debe serlo. Siempre debe ser hacia la Constitución”.

Kelly dijo que Hegseth “no está en absoluto calificado” para el cargo y que “sólo quiere complacer al presidente”.

Sigue leyendo:

• La demócrata Elissa Slotkin recibe una amenaza de bomba tras instar a los militares a insubordinarse

• John Fetterman reprueba a Donald Trump por haber amenazado a seis legisladores demócratas