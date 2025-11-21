John Fetterman reprueba a Donald Trump por haber amenazado a seis legisladores demócratas

John Fetterman, senador Pensilvania, reprobó la conducta asumida por el presidente Donald Trump al amenazar con encarcelar a seis legisladores demócratas por decirles a los miembros de las fuerzas armadas que se resistieran cumplir con las órdenes dictadas desde Washington.

Mediante un video publicado el martes en redes sociales, media docena de demócratas, quienes en su momento sirvieron a las fuerzas armadas, instaron a los miembros del servicio y a los funcionarios de inteligencia a desobedecer las “órdenes ilegales” de la administración federal.

“En este momento, las amenazas a nuestra Constitución no solo provienen del extranjero, sino también de aquí mismo, de nuestro propio país. Nuestras leyes son claras. Pueden rechazar órdenes ilegales. Deben rechazar órdenes ilegales.

Nadie tiene que cumplir órdenes que violen la ley o nuestra Constitución. Sabemos que es duro y que es un momento difícil para ser funcionario público, pero tanto si prestan servicio en la CIA, el Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, su vigilancia es fundamental. Y sepan que les respaldamos, porque ahora, más que nunca, el pueblo estadounidense les necesita. Necesitamos que defiendan nuestras leyes, nuestra Constitución y lo que somos como estadounidenses. No abandonen el barco”, señalaba parte del mensaje.

Los políticos en cuestión fueron los senadores Elissa Slotkin y Mark Kelly, así como los representantes Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan.

La grabación se sumó a la inconformidad proyectada entre algunos de los altos mandos militares estadounidenses, incluido el comandante del Comando Sur, sobre la legalidad de los ataques estadounidenses en contra de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental.

Al interior del Partido Demócrata, John Fetterman ya empieza a ser catalogado como un conservador de closet. (Crédito: Matt Rourke / AP)

En respuesta, Donald Trump arremetió en contra de los demócratas que participaron en el video y a través de la plataforma Truth Social los acusó de “COMPORTAMIENTO SEDICIARIO AL MÁS ALTO NIVEL”.

“Cada uno de estos traidores a nuestra patria debe ser ARRESTADO Y JURADO. No podemos permitir que sus palabras queden impunes. Hay que dar ejemplo. ¿¡ENCARCELARLOS!?”, escribió.

Al respecto, el demócrata John Fetterman, quien había estado apoyando al jefe de la nación prácticamente en la mayor parte de sus políticas, esta vez optó por reprobar sus señalamientos.

“Rechazo enérgicamente esta peligrosa retórica. No amenacen a los miembros del Congreso. Sean republicanos o demócratas. Es profundamente reprobable y no admite excepciones, jamás”, escribió en la plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter.

