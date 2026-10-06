Neymar se rinde a Messi por su despedida de la selección: “No solo Argentina te agradece”

Lionel Messi afrontará este martes el último partido de su carrera con la selección argentina y Neymar quiso acompañar la despedida con un mensaje que puso el foco en la trayectoria internacional del delantero. El brasileño recordó los años que compartieron dentro de la cancha y agradeció al argentino por la huella que dejó en el fútbol.

“Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años”, escribió Neymar en sus redes sociales, antes de dirigirse directamente a Messi por el cierre de su recorrido con la Albiceleste.

El encuentro contra Benín se disputará en el estadio Monumental de Buenos Aires, que tendrá todas sus entradas agotadas para la despedida. Messi disputará su partido número 208 con Argentina en una jornada marcada por los homenajes al delantero.

Neymar, actualmente jugador del Santos, también le pidió a Messi que disfrute el momento y cada instante de su último compromiso internacional.

El brasileño y el argentino coincidieron durante siete temporadas. Primero compartieron el vestuario del Barcelona y posteriormente volvieron a ser compañeros en el PSG, una etapa que convirtió su relación deportiva en uno de los vínculos más destacados de sus respectivas carreras.

El recuerdo de una etapa que dejó títulos e historia

Uno de los momentos que Neymar destacó fue la temporada 2014/2015, cuando ambos formaron parte del Barcelona que conquistó el triplete. Para el brasileño, aquella experiencia tuvo un significado especial y llegó a modificar incluso su manera de vivir el deporte.

“Fue un honor haber jugado contra ti y más aún haber hecho historia a tu lado. ¡GRACIAS!”, escribió el delantero del Santos.

Neymar también aseguró que compartir aquellos años con Messi hizo que llegara a “amar aún más el fútbol”. El mensaje estuvo acompañado por un reconocimiento que extendió más allá de Argentina y de los aficionados que siguieron la carrera del rosarino.

“No solo Argentina te agradece, el mundo entero te da las gracias por todo lo que hiciste por el fútbol“, añadió.

Messi pondrá fin así a más de dos décadas vinculadas con la selección argentina. Su debut se produjo en 2005 y desde entonces conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024 y la Finalissima de 2022.

El partido ante Benín tendrá al chileno Fernando Véjar como árbitro principal. José Cabero estará encargado del VAR y ambos encabezarán el equipo arbitral del amistoso.

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