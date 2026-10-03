Antonio Mohamed señala a Messi como el ganador del Balón de Oro
El “Turco” considera que Lionel Messi no tiene a ningún rival digno en la lucha por el Balón de Oro. Mohamed sabía que Messi haría su mejor Mundial
La lucha por el Balón de Oro sigue siendo un tema de debate en el mundo del fútbol. Lionel Messi está en carera por este galardón. Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, considera que Messi debería ganarlo sin problema.
El estratega argentino considera que Lionel Messi no tiene a un rival objetivamente cerca en la lucha por este premio. Antonio Mohamed cree que lo más justo es que Messi sea el ganador.
“Lo mejor que le podría pasar al fútbol es que, ahora que hablan tanto, le den el Balón de Oro (a Lionel Messi). En cualquier debate futbolístico, no hay ningún tipo que esté cerca. No hay manera”, dijo Antonio Mohamed en una entrevista para el portal Olé.
Mohamed visualizó el buen Mundial
Antonio Mohamed considera que previo al Mundial subestimaron el nivel de Lionel Messi por jugar en la MLS. Sin embargo, el “Turco” analizó muy bien las actuaciones del argentino en el Inter Miami y encontró una buena versión de Messi. La mejor en una Copa del Mundo.
“Yo sabía que Messi iba a tener su mejor Mundial porque está acostumbrado a ese tipo de canchas. Lo veo todos los fines de semana, donde se juega ida y vuelta, y en Europa se juega en bloque. Decían que juega en una liga menor y ni por casualidad porque fue, por lejos, el mejor jugador del Mundial”, sentenció.
Lionel Messi jugó los ocho partidos de la selección de Argentina en la Copa del Mundo de 2026. El capitán de la Albiceleste contribuyó de gran manera con ocho goles y 4 asistencias en el Mundial.
Balones de Oro de Lionel Messi
2009
- Lionel Messi (Argentina)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Xavi Hernández (España)
2010
- Lionel Messi (Argentina)
- Andrés Iniesta (España)
- Xavi Hernández (España)
2011
- Lionel Messi (Argentina)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Xavi Hernández (España)
2012
- Lionel Messi (Argentina)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Andrés Iniesta (España)
2015
- Lionel Messi (Argentina)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
- Neymar Jr. (Brasil)
2019
- Lionel Messi (Argentina)
- Virgil van Dijk (Países Bajos)
- Cristiano Ronaldo (Portugal)
2021
- Lionel Messi (Argentina)
- Robert Lewandowski (Polonia)
- Jorginho (Italia)
2023
- Lionel Messi (Argentina)
- Erling Haaland (Noruega)
- Kylian Mbappé (Francia)
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