El presidente del Toluca habla de la continuidad de Antonio Mohamed

Antonio Mohamed ha sido una de las piezas angulares de los recientes éxitos de los Diablos Rojos del Toluca. Varios reportes han vinculado al estratega argentino fuera del club. Francisco Suinaga habló sobre el estatus del “Turco” al frente del equipo.

“Les gusta especular, ¿qué hay de evidencia?”, así inició el dirigente del Toluca su intervención. Francisco Suinaga está contento por que Antonio Mohamed esté a cargo del equipo y, por lo pronto, nada cambiará en el club.

Francisco Suinaga resaltó que existe una buena comunicación entre él y el “Turco”. Hasta ahora el dirigente explicó que el proyecto sigue por buen camino y que el entrenador sudamericano está contento con su puesto en el club.

“Está muy contento, tenemos frecuente diálogo, caminamos el día a día muy bien. Ninguna cosa que nos incomode, al contrario, puras cosas positivas y seguir con miras a lo que viene que es muy bueno. A nivel contractual todo mundo lo sabe, lo que pasas es que les gusta especular”, dijo el dirigente.

¡TOLUCA RESPALDA AL ‘TURCO’ MOHAMED! ??

Francisco Suinaga, presidente del Toluca, lamentó que continúe la especulación sobre una posible salida de Mohamed. Aseguró que están enfocados en el cierre de año y buscar más trofeos. ??



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Un proceso exitoso en el Toluca

En esta temporada, Antonio Mohamed sigue inflando sus buenos registros con los Diablos Rojos del Toluca. El entrenador argentino acumula seis triunfos, una derrota y un empate en lo que va de Apertura 2026.

Desde que llegó al club, en diciembre de 2024, Antonio Mohamed ya acumula 93 partidos dirigidos. El “Turco” mantiene un balance de 57 victorias, 18 empates y 18 derrotas.

Hasta ahora el proceso del “Turco” le ha dejado seis títulos al Toluca. Antonio Mohamed y sus dirigidos han podido levantar dos Liga MX, un trofeo Campeón de Campeones, una Campeones Cup, una Leagues Cup y una Liga de Campeones de la Concacaf.

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