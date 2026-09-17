Alan Pulido le lanza críticas a Gabriel Milito

Gabriel Milito está forjando un buen proyecto en el banquillo de las Chivas de Guadalajara. El estratega argentino ha hecho que el Rebaño Sagrado vuelva a competir en la Liga MX. Pero no todos son halagos, Alan Pulido criticó la gestión de Milito.

Alan Pulido tuvo dos etapas en las Chivas de Guadalajara. El delantero mexicano estuvo en el exitoso proceso de Matías Almeyda y también le tocó un rol más veterano en el proceso de Gabriel Milito.

En este sentido, Alan Pulido comparó ambos procesos. “Puligol” considera que una de las razones del éxito de Almeyda era su vínculo y cercanía con los jugadores. Pulido considera que es cuestión de tiempo para que el “Pelado” conquiste un título con Rayados de Monterrey.

“Fíjate que a nosotros nos tocó una época ahí en Chivas donde el equipo como tal estaba muy familiarizado, teníamos una unión increíble y eso lo logró Matías Almeyda. Yo siempre lo he dicho: no es lo mismo chango que gorila. Para mí Matías es un entrenador muy top; ahora que regresó a Rayados, les doy un año para que quede campeón. Lo que él forma es en base a la unión”, dijo Pulido.

Crítica a la gestión de Gabriel Milito

En la temporada 2024-2025, Alan Pulido perdió mucho terreno en las Chivas. El delantero mexicano recibió pocas oportunidades dentro del campo. Pulido solo jugó 15 partidos en los que pudo marcar 2 goles. “Puligol” solo disputó 825 minutos dentro del campo. En medio de esa falta de minutos, Pulido no recibía explicaciones y eso le frustraba.

“Muchos entrenadores no entienden esa parte, muchas veces se olvidan de la persona del jugador. Y pasó cuando yo estaba en Chivas: los que estaban jugando todos contentos, pero a los que no, los tienes hechos pedazos. Faltó eso con Milito, no había una palabra de aliento; una, dos o tres palabras te lo juro que te cambian”, recordó el delantero mexicano.

La temporada siguiente fue de mucha más frustración. En toda esa campaña, Alan Pulido redujo mucho más su tiempo de juego. El delantero de las Chivas solo jugó 6 partidos (262 minutos dentro del campo). “Puligol” no anotó ningún gol.

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