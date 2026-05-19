Alan Pulido le lanzó una indirecta a las Chivas de Guadalajara

Las Chivas de Guadalajara vivieron un momento amargo por las semifinales del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El Rebaño Sagrado de Gabriel Milito se quedó a las puertas de alcanzar una nueva final. Alan Pulido usó sus redes sociales para mandar un enigmático mensaje tras la eliminación de las Chivas.

El conjunto de Gabriel Milito se enfrentó a Cruz Azul en las semifinales del Clausura 2026. En el duelo de ida, el Rebaño Sagrado no pasó del empate 2-2. Pero en la vuelta, “La Máquina” sacó adelante la serie y consiguió una victoria por 1-2 que los puso en la final del torneo.

Alan Pulido compartió una fotografía en sus redes sociales con un enigmático mensaje que puede ir dirigido a las Chivas de Guadalajara y el proceso de Gabriel Milito. “No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…”, escribió el delantero mexicano.

No es lo mismo chango que gorila, se parecen pero no es lo mismo…

🦧 🤷🏻‍♂️ 🦍 pic.twitter.com/Y4u4gepepj — PULIDO 9️⃣ #AP9 (@alanpulido) May 17, 2026

¿Indirecta de Alan Pulido?

Existe una gran relación de la frase de Alan Pulido con el contexto del proceso de Gabriel Milito. El estratega argentino ha logrado que las Chivas de Guadalajar vuelvan a competir dentro de la Liga MX. El proceso de Milito ha sido comparado constantemente con el de Matías Almeyda. En ambos ha estado Pulido.

Alan Pulido fue una pieza destacada en el proyecto de Matías Almeyda con el Rebaño Sagrado. “Puligol” convirtió 41 goles que fueron de gran aporte para que el “Pelado” pudiera conseguir varios títulos en el proceso. Ambos conquistaron la Liga MX Clausura 2017, Copa MX Clausura 2017 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

🚨SUPERÓ A CHICHARITO 🚨😱



El último campeón de goleo de #Chivas fue Javier 'Chicharito' Hernández en el torneo Bicentenario 2010, con 10 anotaciones



¡Alan Pulido terminó el Apertura 19 con 1️⃣2️⃣ tantos! 🇲🇽👏🏻⚽ pic.twitter.com/IEgaq6SfSn — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 25, 2019

El proceso de Gabriel Milito ha sido comparado con el de Almeyda. Pero existe un par de particularidades. La primera de ellas es la ausencia de títulos en el camino de milito; la segunda fue la exclusión de Alan Pulido del equipo.

Alan Pulido no pudo engranarse en la filosofía de Gabriel Milito. El delantero mexicano fue señalado como un jugador que habría cometido algunas actitudes carentes de disciplina. Pulido solo disputó 21 partidos en su regreso en los que convirtió 2 goles. En abril de 2026 se hizo oficial la rescisión de su contrato. En la actualidad, “Puligol” es agente libre y su frase tiene pistas muy directas que la vinculan al Rebaño Sagrado.

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