Problemas dentro de Chivas: la “noche” afecta el puesto de un delantero en el Rebaño Sagrado

Las Chivas de Guadalajara, con un gran cierre de la fase regular, se metieron en la siguiente ronda del Apertura 2025 de la Liga MX. Parte del éxito se debe a los goles del juvenil Armando González. Los veteranos no tienen participación en el ataque del Rebaño Sagrado, unos por su rendimiento y otros por su comportamiento fuera de las canchas.

Chicharito Hernández y Alan Pulido estaban llamados a ser los dos grandes referentes en ataque de las Chivas desde sus contrataciones. Pero Javier Hernández ha sido afectado por las lesiones y “Puligol” no tendría buenas actitudes a la vista del cuerpo técnico.

“El técnico Milito ha descartado a Alan Pulido… sus minutos se han visto disminuidos, pero esta situación tiene una razón”, inicio el periodista Jesús Bernal para la cadena ESPN.

El tema con Alan Pulido está en su falta de disciplina fuera de las canchas. El reporte indica que “Puligol” ha asistido a todos los entrenamientos del Rebaño Sagrado, pero durante el mes de octubre el delantero se presentó sin el descanso suficiente debido a presuntas fiestas nocturnas.

“Resulta que Alan Pulido fue un asiduo asistente a las ‘Fiestas de Octubre’… no faltó a ningún entrenamiento, pero el cuerpo técnico no estaba de acuerdo con que se estuviera desvelando constantemente. Ese es el tema que hoy tiene a Alan Pulido alejado de toda posibilidad de participar con Chivas. La vida nocturna”, detalla el reporte.

En este sentido, el comportamiento de Pulido fuera de la institución no ha sido del agrado del cuerpo técnico. Esto se ha visto reflejado en la participación de “Puligol” en la temporada. El exdelantero de Sporting Kansas City solo ha participado en 5 partidos en la temporada. “Puligol” solo ha estado dentro del campo durante 248 minutos (poco más de 2 partidos completos).

Armando González ha sido la solución

En medio de la ausencia de goles, y compromiso, Armando González le ha dado oxígeno al proceso de Gabriel Milito. El delantero de 22 años finalizó la fase regular del torneo siendo el campeón de goleo, una distinción que no se quedaba en las Chivas desde el Apertura 2019 precisamente bajo los botines de Alan Pulido.

El delantero nacido en Celaya jugó los 17 partidos del Rebaño Sagrado en el Apertura 2025. Armando González colaboró con 12 goles y 1 asistencias en 1,129 minutos dentro del campo (González promedia un gol cada 94 minutos).

Sigue leyendo:

– Chicharito le sigue aportando a las Chivas de Guadalajara, según Gabriel Milito

– Las Chivas le muestran la puerta de salida a Cade Cowell

– Armando González es elogiado por su campeonato de goleo en la Liga MX

– Las Chivas buscan traer de vuelta al “Rebaño” a un futbolista