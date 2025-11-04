Chicharito le sigue aportando a las Chivas de Guadalajara, según Gabriel Milito

Las Chivas de Guadalajara están teniendo un gran repunto dentro de la Liga MX. Parte de los éxitos recientes se deben al aporte de uno de sus delanteros: Armando González. Los llamados a ser “líderes del ataque” no han respondido lo suficiente. Alan Pulido y Chicharito son los señalados, pero Gabriel Milito respaldó la labor de Hernández.



Con 37 años, Javier Hernández está viviendo un momento agridulce en su carrera. Con poca participación, constantes lesiones y poco aporte ofensivo, Chicharito suma minutos a cuentagotas. Sin embargo, Milito resaltó la labor de liderazgo de Chicharito fuera del campo.



“Javier es un jugador con pocos minutos por distintos motivos, es nuestro capitán, pese a no jugar tanto, pero es un profesional intachable, una persona importante, qué mejor para Hormiga tenerlo como referente. Aporta mucho sin jugar es un valor importante, su compañerismo, siempre intentar tener un buen funcionamiento, es un líder, se necesitan”, dijo el estratega argentino.

En esta temporada, Chicharito solo ha visto acción en 4 partidos. Javier Hernández no ha sido titular en ningún compromiso. En 104 minutos dentro del campo, Chicharito no ha marcado goles ni ha concedido asistencias.

Armando González al rescate

Los goles de las Chivas de Guadalajara han estado en los botines de Armando González. La “Hormiga” ha llevado este peso encima y Gabriel Milito destacó el aporte del atacante de 22 años.



“Celebro el gol de ‘Hormiga’, está pasando un momento de mucha contundencia no sólo marcando, también teniendo opciones de gol. Tiene una gran mentalidad, sabe que las opciones la va a tener, las condiciones son respaldadas para hacer gol, lo quiero destacar”, sentenció.

La “Hormiga” González ha marcado goles en 5 de los últimos 7 partidos de las Chivas de Guadalajara. En la temporada, el azteca ya acumula 11 dianas e igualó el registro de Alan Pulido en el Apertura 2019, año en el que “Puligol” fue campeón de goleo.



Los goles de Armando González han sido el amuleto de las Chivas de Guadalajara. Cada vez que la “Hormiga” anotó en esta temporada, el Rebaño Sagrado se llevó la victoria (7 triunfos).

Comparativa Chicharito y Armando González

