Las Chivas pudieron haber perdido de nuevo a Gabriel Milito

Las Chivas de Guadalajara han tenido muchos altibajos en su proceso. Gabriel Milito lidera este nuevo proyecto. Pero el estratega argentino fue tentado por un club de su país. Tentaron a Milito al igual que lo hicieron con Fernando Gago.

Independiente marcha último en el segundo en el Grupo B de la segunda división de Argentina. El conjunto sudamericano acumula cuatro empates y cuatro victorias. Este club argentino habría tocado la puerta de Gabriel Milito para sacarlos de los malos resultados.

“Justo antes de disputar el Clásico Nacional que ganó, cuando la situación en el Guadalajara era realmente complicada, Gabriel Milito recibió una oferta que pudo haber cambiado el rumbo de las Chivas en este torneo. El Independiente, club predilecto del argentino, le preguntó si estaba interesado en asumir las riendas del equipo”, explica el reporte de Universal Deportes.

La respuesta de Gabriel Milito fue beneficiosa para el Rebaño Sagrado. A diferencia de lo que hizo Fernando Gago con Boca Juniors, Milito tomó la decisión de mantenerse en el conjunto azteca. Además, el Clásico Nacional lo terminó ganando, un resultado que le permite igualar un registro de Matías Almeyda.

“Sí, la misma historia que con Fernando Gago y el Boca Juniors, con la diferencia de que Milito declinó la invitación, al asegurar que su compromiso con el Rebaño Sagrado es total“, agrega el reporte.

Gabriel Milito y su vínculo con las Chivas

En mayo de este año, Gabriel Milito tomó las riendas de las Chivas de Guadalajara. El estratega argentino habría firmado un contrato con el Rebaño Sagrado que finalizaría en junio de 2027.

Hasta ahora Milito ha dirigido 12 partidos en el banquillo de las Chivas. El estratega sudamericano acumula tres victorias, tres empates y seis derrotas. El Rebaño Sagrado actualmente ocupa el puesto trece del Apertura 2025. Las Chivas están a tres puntos de los puestos de Play Off.

Tabla de posiciones Liga MX

