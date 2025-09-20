Fernando Gago regresa a la casa de las Chivas con nostalgia

La jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX tendrá uno de los partidos más atractivos de la campaña. Los Rayos del Necaxa visitarán a las Chivas de Guadalajara. Es el regreso de Fernando Gago al Estadio Akrom.

El morbo se apoderará de la jornada 10 del fútbol mexicano. Fernando Gago regresará a su antigua casa. El estratega argentino enfrentará a su exequipo en unas condiciones en las que ambos clubes están necesitados de puntos.

El condimento agregado es el pasado de Fernando Gago. No está de más recordar que el entrenador sudamericano dejó a medias su proceso con el Rebaño Sagrado para aceptar el puesto en el banquillo de Boca Juniors. Es un reencuentro con los aficionados de las Chivas en su estadio.

“Creo que el partido es más importante de lo que yo significo para este partido e independientemente de lo que yo haya vivido, que lo disfruté muchísimo en Guadalajara, disfruté muchísimo el proceso del club”, dijo Fernando Gago con relación a aquel encuentro.

GAGO RESTA IMPORTANCIA AL PRÓXIMO DUELO🗣️🔥



Fernando Gago insiste en que el partido ante Chivas no es más grande que lo que él representa.



❗️El argentino prefirió dejar atrás su pasado en Guadalajara, afirmar su convicción en el equipo actual. pic.twitter.com/gVrRso3Jbu — Claro Sports (@ClaroSports) September 20, 2025

El último duelo en el Akron

El último partido que Fernando Gago dirigió en el banquillo de las Chivas fue precisamente en el Estadio Akron. El argentino abandonó su cargo con una derrota en el bolsillo.

Aquel partido se remonta al 6 de octubre de 2024. Las Chivas de Guadalajara fueron derrotadas 2-3 por el Club Atlas. Este fue el último partido oficial de Fernando Gago en el banquillo del Rebaño Sagrado, antes de irse a Boca Juniors.

El regreso de Fernando Gago al Estadio Akron se desarrollará este martes 23 de septiembre. El argentino no le prestará atención a los factores extradeportivos que envuelven este duelo y se centrará en el juego: “Acá lo importante es el partido que vamos a jugar y es en lo que nos vamos a enfocar”, concluyó.

