Héctor Herrera habló del retiro

Después de más de 10 años, Héctor Herrera regresó al fútbol mexicano. “HH” tiene un rol distinto al que tuvo en sus comienzos. Herrera es la voz de liderazgo dentro de los Diablos Rojos del Toluca. Pero el mediocampista mexicano analiza su retiro.

Héctor Herrera tiene 35 años. El exmediocampista del Atlético Madrid sigue siendo un jugador habitual en la plantilla de Antonio Mohamed. Sin embargo, Herrera no planea estar mucho tiempo activo, pues considera innecesario llegar a un punto en el que no pueda rendir dentro de la cancha.

“Soy consciente de la edad que tengo, del momento que tengo… no quiero jugar hasta que no pueda más y verme mal. Sé que me quedan pocos años y empiezo a verlo desde otro lugar: la banca, analizando, para después poder transmitirlo a los jugadores. Esa parte me gusta mucho”, analizó.

Un ejemplo de amarga veteranía podría estar en las Chivas de Guadalajara. Javier Hernández no las está teniendo todas consigo en su regreso al Rebaño Sagrado. Chicharito ha sido muy afectado por las lesiones y solo ha podido marcar tres goles desde su regreso. La imagen de Javier se ha manchado en su final de carrera.

Cambio de aires

Héctor Herrera no cerró la posibilidad de cambiar de club antes de finalizar su carrera. “HH” tiene intenciones de retirarse en el Toluca o en los Tuzos del Pachuca. Este último club fue el equipo en el que despuntó en el fútbol mexicano y tuvo la oportunidad de ir a Europa. Pero antes debe convencer a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

“Me encantaría terminar aquí o en Pachuca, si es que el presi me perdona. Retirarme y estar tranquilo para después pensar bien qué hacer: entrenador, representante o simplemente disfrutar de la vida”, agregó.

En esta temporada Héctor Herrera sigue viendo mucha actividad. Entre la Leagues Cup y el Apertura 2025, “HH” ha podido disputar 8 partidos con los Diablos Rojos del Toluca. Aunque solo ha podido jugar un partido completo, Herrera acumula 240 minutos dentro del campo.

