Las Chivas forman a su nuevo Chicharito Hernández

Javier Hernández fue un gran referente de las Chivas de Guadalajara y del fútbol mexicano. Chicharito hoy tiene un rol de liderazgo en el vestuario del Rebaño Sagrado. Pero el exjugador del Real Madrid podría servirle de mentor a Armando González, un jugador que tendría varias características similares a él.

Esta concepción fue formada por Eduardo de la Torre. El exfutbolista de las Chivas ve características similares sobre ambos jugadores. De la Torre resaltó que Chicharito puede aportarle mucho a Armando González en su etapa formativa. La “Hormiga” solo tiene 22 años.

“Por supuesto que en algo tiene que ver, no sé hasta qué grado y sin demeritar a Armando por lo que hace, de alguna manera esa experiencia que tiene el ‘Chicharito’ y todo lo que lo que está atrás de él, si lo canaliza bien Armando, pues puede ser de mucha utilidad, también el ‘Chícharo’ no era un centro delantero típico”, dijo De la Torre en una entrevista con Récord.4

Eduardo de la Torre explicó cuáles son esas características que comparten ambos futbolistas. Armando González puede nutrir mucho su carrera al tomar consejos de Javier Hernández. Son dos carreras con contextos muy diferentes, pero que pueden complementarse muy bien. Las Chivas puede beneficiarse de esta sociedad.

“A ambos les gusta aparecer, tienen otro tipo de características y eso le está ayudando mucho a la ‘Hormiga’ porque en condiciones son parecidos: La movilidad es no quedarse fijo, con un centro delantero referente, generalmente llegan justo a tiempo a las jugadas importantes. También el cabezazo, me parece, es el arma fundamental de ambos”, agregó.

La Hormiga González

El futbolista nacido e Celaya ha tenido un muy buen arranque de torneo. Armando González acumula 10 partidos entre la Leagues Cup y el Apertura 2025 de la Liga MX. En poco más de 529 minutos dentro del campo, González acumula 5 goles marcados.

Con 22 años, la “Hormiga” es un jugador de una muy buena proyección. Armando González tiene un contrato con las Chivas que finaliza en diciembre de 2026. González está valorado en poco más de $1.6 millones de dólares, pero en de mantener el ritmo su cifra puede aumentar.

