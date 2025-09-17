Chicharito Hernández vuelve a dividir las redes por polémico video en sus redes sociales

Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender los comentarios en su contra respecto a que la directiva de Chivas ya no soporta sus publicaciones en redes sociales al plasmar un nuevo comentario con tintes sexistas que han encendido de nueva cuenta las redes sociales.

Los dirigentes rojiblancos encabezados por el empresario Amaury Vergara, según versiones extraoficiales no han logrado controlar las publicaciones que ha realizado el exdelantero del Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy, generando dentro del vestidor de Chivas un malestar generalizado porque al mismo tiempo su aporte futbolístico ha sido mínimo.

El atacante que se ha visto muy activo en redes sociales, ahora subió a su cuenta de TikTok un video en donde se le observa con una escoba y con una leyenda en un claro reclamo contra la actitud de las mujeres feministas que han exigido la igualdad de derechos y obligaciones en nuestro país tratando de desterrar el machismo.

La nueva publicación del Chicharito Hernández

Javier Hernández hizo una nueva publicación aludiendo al mismo tema de carácter sexista con el mismo tono de voz de los anteriores, donde cuestionó la participación de la mujer y su exigencia en los mismos derechos, pero sin pensar cuál es su sitio en la sociedad y ahora se autoproclama como la oveja negra, pero al terminar la frase, aparece en forma sorpresiva con una escoba barriendo.

“Entonces, rechazas a la oveja negra que te incomoda tanto, porque te demuestra todo lo que tienes que trabajar en ti, interesante… ¿Cómo era? ¿Así?”.

Al concluir su frase, el artillero de las Chivas que en su segunda etapa en el cuadro rojiblanco apenas suma tres goles, el artillero se pone a barrer, provocando que las redes sociales se encendieran, sobre todo porque anteriormente ya se había proclamado como un inquisidor de la igualdad de los derechos de los hombres con las mujeres.

En esa ocasión fue sancionado de manera severa por la Liga MX y por la directiva de Chivas, pero al parecer eso no lo ha frenado y sigue con sus polémicas publicaciones que si en alguna ocasión han dividido a las redes sociales, hay demasiados aficionados que le han mostrado su apoyo.

Inclusive su nuevo comentario se ha viralizado, al grado de que la polémica y las discusiones no se han hecho esperar en las redes sociales. Hasta el momento, Javier Hernández no ha respondido a los cuestionamientos sobre su nueva publicación, pero se espera su postura en los próximos días.

