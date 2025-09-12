Chicharito Hernández planea regresar a jugar a Inglaterra en el umbral de su último clásico vs. América

Javier “Chicharito” Hernández parece tener marcado su destino fuera de Chivas a partir de diciembre próximo, cuando acabe su contrato con el Rebaño Sagrado, por lo cual el exdelantero del Manchester United y Real Madrid estaría en el umbral del último clásico vs. América de su historia.

Así es, el actual líder goleador en la historia de la selección de México y exfigura de Chivas, no renovará su contrato con el Guadalajara al considerar los dirigentes de la escuadra tapatía que no se cumplieron los objetivos que se trazaron a la hora de pactar el retorno del cotizado delantero al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional y estaría planteando su regreso para jugar en la Football League Championship que es la segunda división de Inglaterra



Lo anterior se desprende de información manejada por el reportero de TUDN Gibran Araige que destacó que la directiva del Rebaño Sagrado ya cuenta los días para que termine el contrato del controvertido delantero que en su segunda etapa en el Guadalajara ha quedado a deber en su producción deportiva.

Cuentan los días para acabar con su contrato

En este reporte se establece que los dirigentes del Guadalajara se encuentran decepcionados por el bajo impacto que representó el famoso “Chicharito” dentro del plantel rojiblanco, pues en lugar de ser un líder influyente que dejara un legado para los nuevos delanteros que están surgiendo como Armando “Hormiga” González, Hugo Camberos, Yael Padilla, Teun Wilke, el asunto ha sido todo lo contrario.

El reportero aseguró también tener información de primera mano respecto al futuro de Hernández, en donde comentó que la mayor incomodidad e inconformidad del alto mando del Rebaño Sagrado es la faceta de influencer o Blogger en redes sociales, manejando temas que han sobrepasado la disciplina del equipo.

Quizá el mayor enojo fue cuando el “Chicharito” Hernández se metió en temas de género, lo cual provocó que el alto mando de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol tuvieran que intervenir para calmar los ánimos por el enojo y rechazo que generaron los comentarios machistas y misóginos del delantero de Chivas contra las mujeres.

Por ese tema, el “Chicharito” fue multado tanto de manera interna como por las autoridades que rigen el fútbol en México, provocando también un alejamiento con los directivos que le recriminaron directamente su falta de compromiso en la cancha, pero sobre todo su faceta en redes sociales para exigirle que fuera más moderado.

¡Rumbo a la EFL: Chicharito busca nuevos retos!🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Javier Hernández (37) planea llegar a la Championship, la segunda división inglesa, tras finalizar su contrato con Chivas 😱🛫



Aunque todavía no hay ofertas, su regreso estaría motivado por razones personales 👀



¿En qué… pic.twitter.com/LvJZE9X3rT — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 12, 2025

Todos estos factores han provocado un verdadero sismo entre los dirigentes del Guadalajara con el delantero que pasó por el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham United, Sevilla y LA Galaxy.

Regresar a jugar a Inglaterra

Supuestamente, Javier Hernández se está planteando seriamente regresar a jugar a Inglaterra y por esa razón en el entorno del delantero de Chivas manejan la opción de participar en la Football League Championship, que es la segunda división de Inglaterra.

Por esa razón, ha instruido a su representante que busque la opción de encontrar un equipo en esta categoría del fútbol inglés, ya que en el plan de vida del artillero surgido de la cantera del Rebaño Sagrado está regresar a vivir a tierras inglesas para estar más cerca de sus hijos que radican en ese país.

"No deja de ser preocupante que un jugador en activo hoy esté más preocupado por su marca personal que por su rendimiento profesional"⚽🔥



La editorial de @adelarosa sobre la actualidad de 'Chicharito' Hernández en Chivas



🔴#LineaDe4 EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/CBvrDcbJcP — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 18, 2025

La complejidad es que a sus 37 años y con la poca actividad que ha tenido en su segunda etapa en México, las opciones son limitadas, por lo cual una oportunidad en esta categoría sería algo descabellado, pero no imposible.

Seguir leyendo:

– Cuauhtémoc Blanco le aconseja a Chicharito Hernández que se retire

– Chicharito sin goles, ¿cuándo fue el último grito de gol con Chivas?

– Néstor de la Torre pide la salida de Chicharito de las Chivas











