La esposa de Erick Gutiérrez recibe amenazas de muerte después del triunfo de Chivas en el clásico

La victoria de Chivas en el clásico de clásicos sobre el América trajo una gran alegría en el campamento rojiblanco, pero no todo es miel sobre hojuelas, pues la esposa e hija de Erick Gutiérrez fueron amenazadas de muerte en redes sociales por una cuenta anónima después del triunfo del Guadajalara.

Lo anterior fue denunciado por la esposa del jugador, así como por diversas cuentas de aficionados de la escuadra dirigida por el argentino Gabriel Milito, quien reveló y mostró públicamente las amenazas de una cuenta que fue creada recientemente con ese objetivo de hacer pasar un mal rato al entorno de Gutiérrez.

Dicha publicación se realizó en la red social de Instagram con el mensaje enviado por el usuario @oscaryan70, donde no solo insultó a la cónyuge del mediocampista del Rebaño Sagrado, sino que redactó comentarios violentos contra la familia del futbolista.

“Tremenda estúpida pend..., por primera vez que ganan miserables y se ponen al pedo, empezando por el mediocre de tu esposo (Gutiérrez). Ojalá vio… a tus hijas y las mat… y después a ti”, se lee en la amenaza.

El perfil del usuario señalado es público, aunque no cuenta con fotografías ni publicaciones visibles, por lo cual se denota que la cuenta fue creada por un usuario anónimo y con la finalidad de no ser detectado más allá de su dirección IP que puede ser rastreada para conocer al generador del contenido y su ubicación.

Por lo pronto, Erick Gutiérrez ni el Club Deportivo Guadalajara se han manifestado respecto a las publicaciones, pero sin duda ha generado indignación entre los aficionados, pues consideran que el tema proviene del sector del América que quedó muy dolido después del tropiezo en la edición 262 del clásico de clásicos y en donde Chivas no pudo registrar su victoria 100 de la historia de esta rivalidad.

No es la primera ocasión y tampoco la última en que los aficionados dolidos por los resultados buscará la forma de desquitarse de lo que no lograron sus colores en el terreno de juego, pero sin duda la forma de como Chivas encaró el encuentro contra América fue el golpe de mayor peso en las últimas ediciones del clásico de clásicos.

Chivas sumó la victoria 57 en los partidos de la fase regular contra las Águilas y la 81 en toda la historia de estos enfrentamientos por las 99 victorias que suma el América y que se quedó a un paso de la victoria 100 desde 1943 cuando se jugó el primer partido en un torneo de Liga profesional en México.

