Chivas sorprende al América 1-2 y salva el proyecto de Milito en intenso clásico.

Ni todas las fuerzas oscuras que siempre se conjuran a favor de que el América imponga sus condiciones pudieron evitar este sábado por la noche que las Chivas sorprendieran a las Águilas 1-2 en la edición 262 del clásico de clásicos y aparte destruyera el festejo de la victoria 100 de esta rivalidad.

Una victoria que llegó en el momento justo para el Guadalajara, que sumido en una crisis de resultados, llegó a otro capítulo de esta rivalidad con todo en su contra y con el proyecto del técnico argentino Gabriel Milito en la cuerda floja, con lo cual apaciguaron las aguas con esta inesperada victoria de los tapatíos.

Como también un triunfo que rompió un ayuno de ocho años del Guadalajara de no poder ganar un partido de esta rivalidad en torneo regular de la Liga MX y ahora se consiguió con más amor propio, que con hechuras futbolísticas.

Pero la empresa no fue fácil y como resulta siempre que enfrentas al América, tuvieron que sortear una y mil vicisitudes para poder alzarse con un triunfo inobjetable con goles de Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González, en un segundo tiempo favorable de una noche que terminó siendo mágica.

Como dijimos, el triunfo no fue fácil, pues Chivas debió pasar por encima de un poderoso rival que no pudo jugar al cien por ciento de su capacidad, pero después también sobre un árbitro demasiado complaciente como Óscar Mejía que dejó hacer y deshacer a los americanistas hasta que se dio un límite en este tipo de favores arbitrales.

Pero ahora, con esos misterios que tiene el fútbol y que lo hacen tan diferentes, los tapatíos echaron por la borda toda la negatividad que los rodeaba y que solo les había permitido sumar cuatro puntos en el campeonato y que los situaba a 14 puntos del América, pero que en la cancha el Rebaño Sagrado acortó la distancia con amor propio y un mejor rendimiento en el segundo tiempo.

Los hechos

Realmente el duelo tuvo dos caras. Un primer tiempo de mucho tanteo, con un América vertical y espectacular en el primer tiempo apoyados en la velocidad del francés Allan Maximin y de la potencia del uruguayo Rodrigo Aguirre, pero que poco a poco se fue diluyendo con la marcación escalonada de los tapatíos.

Empero a Chivas le fue complicado generar peligro en la meta de Luis Malagón, sobre todo porque Cade Cowell, Piojo Alvarado y Efraín Álvarez, no pudieron triangular al frente, provocando que las cosas fueran tranquilas en la meta americanista, en unos primeros 45 minutos que no parecieron en nada a un clásico.

Pero las cosas cambiaron en la segunda mitad, cuando poco a poco Chivas se fue soltando y aprovechando que América echó mano de Brian Rodríguez por Álvaro Fidalgo para tratar de abrir la cancha en un tridente que pusiera a temblar a los tapatíos.

Pero estos no se movieron ni un ápice, tratando de engañar a los americanistas para que los atacaran y así empezar a inquietarlos con contragolpes peligrosos iniciados por Armando González y por Roberto Alvarado. Precisamente así llegó el 0-1 en un centro en diagonal de izquierda a derecha que pasó toda el área para que el “Piojo” cerrara la pinza al minuto 62 y pusiera contra la pared a los americanistas.

América se sintió golpeado de inmediato, por lo cual el técnico André Jardine echó mano de inmediato de Henry Martín y de José “La Pantera” Zúñiga con el afán de poder recuperar el poder ofensivo y a Jonathan dos Santos por el lesionado Sebastián Cáceres.

Pero la táctica no les funcionó y aunque mantuvieron la presión contra la meta del portero Raúl “Tala” Rangel, fue Chivas la que tuvo más opciones de gol, como la del 2-0 al minuto 87 en un contragolpe que agarraron mal parado a Jonathan iniciado por Armando “Hormiga” González que se fue solo y su alma hasta los linderos del área y sobre la marca del chileno Igor Lichnovsky soltó tremendo disparo que venció a Malagón para el 0-2.

Lo inconcebible

Ese gol cayó como balde de agua fría en el América, generando un encono capaz de provocar un conato de bronca iniciado por Erick “Chiquito” Sánchez y Erick Gutiérrez, donde ambas bancas se vaciaron y provocaron que el árbitro exagerara en reponer 16 minutos que se perdieron en los momentos de mayor encono en México y que diera la impresión de que el silbante terminaría el juego hasta que empatara el América después de que Alejandro Zendejas había acortado distancias al minuto 90+6.

Así el juego se fue hasta el minuto 90+16, sin que se generara el fin del juego, tratando de América de alcanzar un empate y evitar el papelazo en esta fecha del torneo de fútbol de México.

