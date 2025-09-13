Serenata a las Chivas termina con bronca entre sus aficionados

La incertidumbre y enojo que existe entre los aficionados de Chivas por los malos resultados del actual torneo Apertura 2025 de la Liga MX hicieron corto circuito la noche de este viernes en la serenata que le dedicaron de cara al clásico vs. América, que acabó con el festejo con varios conatos de bronca.

Lo que tuvo la intención de ser un acto para motivar a los jugadores de Chivas para pelear con todo en la edición 262 de esta rivalidad degeneró en una serie de confrontaciones entre los propios seguidores del Rebaño Sagrado que inició porque algunos aficionados que empezaron a increpar la falta de actitud de los jugadores en el actual certamen.

Obviamente, esto generó confrontaciones, porque el sector de aficionados que defienden a ultranza al equipo no dudaron en saltar por ellos y encarar a los provocadores generando momentos de gran tensión que afortunadamente no pasaron a mayores debido a que imperó la cordura y todo quedó en simples provocaciones y algunas reyertas a golpes, pero nada de consideración.

Los hechos que derivaron en el conato de bronca

La raíz del asunto fue que varios aficionados empezaron a empujarse e insultarse, sin que el resto de seguidores del Rebaño Sagrado se dieran cuenta en primera instancia, pero poco a poco, las cosas fueron subiendo de tono hasta que el asunto pareció derivar en una bronca de magnitudes peligrosas

Lo grave fue que el enfrentamiento fue creciendo hasta que finalmente imperó la calma

A pesar de estar en medio del conglomerado rojiblanco, los golpes continuaron minutos después, cuando los ánimos estuvieron más caldeados, a pesar de un segundo incidente, la afición continuó cantando y alentando al rebaño.

Los jugadores agradecieron la serenata

Los jugadores no se enteraron de los conatos de bronca, pues su estadía fuera de sus habitaciones fue para agradecer el detalle y en pocos minutos retornaron a las mismas, sin que se dieran cuenta de los detalles bélicos entre sus aficionados de la CDMX.

Empero, en algún momento los aficionados empezaron a entonar canciones de provocación similares a las de los aficionados de Boca Juniors cuando tratan de provocar al plantel profesional y ahora buscaron generar molestia e incertidumbre entre los jugadores, pero al final el asunto no pasó a mayores.

