Veljko Paunovic no se olvida de la Liga MX

Veljko Paunovic está liderando un complejo proceso en el fútbol español. El exentrenador de las Chivas de Guadalajara tiene el objetivo de mantener al Real Oviedo en primera división. Paunovic cree que en la Liga MX hay jugadores que podrían ayudarlo a cumplir esa meta.

En una entrevista con Antonio Camacho de TUDN, Paunovic resaltó el buen nivel de la Liga MX. En el Real Oviedo, Veljko Paunovic cuenta con dos jugadores provenientes del fútbol mexicano: José Salomón Rondón que jugó en los Tuzos del Pachuca y Federico Viñas que jugó en el Club León.

“Tenemos jugadores que aunque no son mexicanos, como Rondón y Fede Viñas, han pasado por la Liga MX y han mostrado su nivel tanto allá como aquí. Por lo tanto, los futbolistas que rinden al máximo en México pueden hacerlo también en España”, explicó.

Pero Veljko Paunovic no descarta la posible contratación de futbolistas mexicanos. El estratega del Real Oviedo reconoció que ha analizado nombres junto a Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca.

“Tengo grandes jugadores anotados y hemos hablado con la dirección deportiva y con don Jesús de traer a varios talentos mexicanos aquí. Las circunstancias no se han dado, pero en algún futuro se puede dar. No es que les falte algo, simplemente necesitan la oportunidad y demostrar que alcanzan el nivel competitivo que en España es muy importante”, agregó.

Comienzo difícil en LaLiga

En esta temporada, el Real Oviedo ya ha jugado cuatro partidos. El conjunto de Veljko Paunovic inició la campaña con derrotas 2-0 contra el Villarreal y 0-3 contra el Real Madrid. Los “Carbayones” se recuperaron con un triunfo 1-0 contra la Real Sociedad, pero volvieron ha ser derrotados en la última fecha 2-0 contra el Getafe.

El Real Oviedo ocupa el puesto 16 de la tabla general. El conjunto español está a 2 puntos de los puestos de descenso. El próximo partido del Oviedo será el domingo 21 de septiembre en su visita al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.

