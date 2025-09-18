Cruz Azul se frota las manos ante millonario interés de Alemania

Cruz Azul es uno de los clubes en mejor estado de forma en la Liga MX. Nicolás Larcamón ha sabido administrar sus recursos y mejorar sobre la marcha. Esto ha hecho que en Europa se interesen en sus jugadores. Mateusz Bogusz estaría en el radar del fútbol alemán.

Según detalla el reporte del periodista Ekrem Konur, el mediocampista polaco supondría una alta transacción. El jugador de Cruz Azul está muy bien valorado en el mercado y es una pieza que podría entregarle varios millones a la directiva de La Máquina.

“¡Alerta de regreso europeo! Un club de la Bundesliga está preparando una oferta € de 13 millones ($15.3 millones de dólares), por la estrella de 24 años del Cruz Azul, Mateusz Bogusz. Uno de los nombres más prometedores que están despuntando en Europa. Permanezcan atentos: esto se está calentando”, explica el periodista especializado en fichajes.

No está de más mencionar que Bogusz representó un gran esfuerzo para la directiva del conjunto Cementero. El futbolista polaco llegó a Cruz Azul a cambio de €8.5 millones de euros ($9 millones de dólares). No fue una operación sencilla convencer a Los Angeles FC.

Mateusz Bogusz en México

El mediocampista polaco fue firmado por Cruz Azul en enero de 2025. Desde entonces el futbolista europeo ha podido jugar 31 partidos con La Maquina. Durante poco más de 1,800 minutos dentro del campo, Mateusz Bogusz ha podido aportar 2 goles y 7 asistencias para la causa mexicana.

Según informaciones de Transfermarkt, el contrato de Mateusz Bogusz con Cruz Azul finaliza en diciembre de 2026. El conjunto azteca tiene la opción de extender un año más el vínculo con su mediocampista.

