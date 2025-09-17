Ángel Sepúlveda está de regreso con Cruz Azul vs. FC Juárez

El máximo goleador de Cruz Azul en los últimos tres torneos, Ángel Sepúlveda, está de regreso en la alineación de la Máquina Celeste para el juego de este viernes contra FC Juárez, siempre y cuando el técnico argentino Nicolás Larcamón no tenga otra idea para encarar el cuadro fronterizo.

Sepúlveda, que salió lastimado en el partido contra las Chivas en el minuto y relevado por el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández aprovechó el descanso de la fecha FIFA para reponerse y después de la ausencia contra Pachuca, ahora se encuentra recuperado de la molestia muscular que lo alejó de las canchas en el duelo de la fecha ocho contra los Tuzos.

El delantero, que suma noventa y tres partidos con 37 goles en el eje del ataque cementero tomó su segundo aire en la Máquina a partir de su llegada en el torneo Apertura 2023 procedente de los Gallos Blancos de Querétaro y a partir de ese momento se ha convertido en un jugador clave para los cruzazulinos.

La participación de Sepúlveda no está confirmada en el once inicial, pero sí en los 22 convocados, por lo cual es casi segura su participación en este duelo de la novena jornada, en donde la Máquina Celeste buscará su séptima victoria del campeonato para seguir peleando por la cima del torneo Apertura 2025 con los Rayados del Monterrey y las Águilas del América.

Larcamón confirma el regreso de Sepúlveda

El técnico Nicolás Larcamón en la conferencia de prensa semanal en las instalaciones de La Noria confirmó el regreso de Ángel Sepúlveda al plantel celeste, pero no quiso adelantar si su participación será desde el inicio del duelo de este viernes contra FC Juárez.

“La buena noticia es que Sepu está de vuelta en la delantera y lo positivo es que es un jugador que no necesita saber quién es el uno o el dos”, dijo Larcamón quien añadió que: “Lo consideramos que sea parte de la convocatoria y valoraremos quién está mejor e incluso veremos la opción de que puedan ser socios de ataque (Sepúlveda y Fernández)”.

La herida de Nacho Rivero

Sobre el tema de Ignacio Rivero que resultó con una herida en el rostro por la patada que le infligió Daniel Aceves, defensa del Pachuca el pasado sábado en la jugada que abrió el camino al penalti que le dio la victoria la Máquina, el técnico Nicolás Larcamón, dijo que: “Nacho, hoy se reincorporó a los entrenamientos, tuvo 12 puntos de sutura, pero sabemos de la estirpe de nuestro capitán que no se quiere bajar de la convocatoria y no quiere perderse ningún partido. Veremos su evolución mañana y será parte de la nómina”, precisó.

Sin problemas con la regla del menor

Respecto a la regla del menor, en donde Cruz Azul es de los que tiene un mayor desfalco, el técnico Nicolás Larcamón expuso la participación de cuatro de sus jugadores con la selección de México en el Mundial Sub 20 les ayudará demasiado como el caso de Mateo Levy, Amaury Morales, Jaziel Mendoza y Emanuel Ochoa, que les hará alcanzar los 709 minutos que les faltan para no ser sancionados.

“Estamos dentro de los números previstos, la regla de los menores es un condicionante. Venimos construyendo y los jugadores que fueron al Mundial deben cumplir 180 minutos en campo y esperamos que nos acerquen a cumplir la regla sin mayores sobresaltos”, concluyó Larcamón.

